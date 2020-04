Jurnalistii italieni au aflat planurile UEFA! Champions League si Europa League se joaca in august! PROGRAMUL COMPLET

Competitiile europene s-ar putea relua abia dupa terminarea celor interne.

UEFA va avea marti, 21 aprilie, o sedinta prin video-conferinta cu reprezentantii celor 55 de federatii afiliate pentru a stabili pasii urmatori in completarea sezonului 2019-2020. Potrivit Sky Italia, forul european ia in calcul mai multe scenarii, insa cel mai plauzibil este cel in care restul partidelor din UCL si Europa League se vor desfasura in luna august, dupa cum urmeaza:

Champions League

Returul optimilor de finala

7-8 august

Juventus - Lyon

Barcelona - Napoli

Sferturile de finala

Turul pe 11-12 august

Returul pe 14-15 august

Semifinale

Turul pe 18-19 august

Returul pe 21-22 august

Finala

Pe 29 august, la Istanbul.

Europa League

Optimile de finala ramase de disputat

2 sau 3 august

Sevilla - Roma

Inter - Getafe

6 august

Roma - Sevilla

Getafe - Inter

Sferturile de finala

Turul pe 10 august

Returul pe 13 august

Semifinalele

Turul pe 17 august

Returul pe 20 august

Finala

Pe 27 august, la Gdansk