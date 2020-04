Debut tarziu pentru noul sezon de Champions League! UEFA a anuntat data cand ar putea incepe editia 2020-2021

Pandemia de coronavirus le da mari batai de cap sefilor fotbalului european.

UEFA s-a vazut nevoita sa amane finalele Champions League si Europa League, iar in prezent nu se cunoaste o data cand acestea vor putea avea loc, avand in vedere ca mai sunt de jucat 4 meciuri retur din optimi, plus sferturile si semifinalele. Forul european a propus mai multe variante, una dintre ele fiind ca finala Ligii sa se desfasoare pe 29 august, dupa ce toate campionatele interne ar urma sa se incheie.

Publicatia AS anunta ca UEFA se planuieste deja sezonul viitor, iar 20 octombrie ar fi data stabilita pentru inceperea grupelor Ligii Campionilor si Europa League. Un debut tarziu in comparatie cu startul actualei editii, care a avut loc pe 17 septembrie.

Cei de la UEFA vor avea mai multe sedinte in saptamana ce urmeaza pentru a stabili soarta acestui sezon, solutia extrema fiind ca meciurile ramase de disputat sa aiba loc intr-o singura locatie, in doar cateva zile, in cadrul unui mini-turneu.