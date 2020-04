Anuntul OFICIAL facut de presedintele FRF in legatura cu reluarea Ligii 1! Care este termenul limita dat de UEFA

Razvan Burleanu a vorbit despre reluarea Ligii 1.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre situatia reluarii campionatului. Razvan Burleanu a afirmat ca termenul limita dat de UEFA este 30 iunie, nu 3 august, cum s-a vehiculat prin presa.

De asemenea, presedintele FRF a vorbit si despre pierderile estimate in cazul in care campionatul va fi suspendat definitiv.

"Termenul limita comunicat dinspre UEFA pana acum este 30 iunie, nu 3 august, cum s-a scris.

In ultima videoconferinta cu reprezentantii UEFA am discutat despre flexibilitate, insa nu are cum sa fie 3 august termenul limita, deoarece alte tari trebuie sa incheie campionatele mai devreme.

Daca, de exemplu, campionatele mari din Europa, intra mai tarziu in cupele europene, se presupune ca noi, care trebuie sa intram din primele faze, trebuie sa incheiem campionatul mai devreme si sa trimitem lista

Impactul financiar, daca stam sa ne uitam si la campionatele din Europa, se preconizeaza pierderi mari. In cazul nostru, intre 20-25% estimam pierderile daca nu se reia campionatul", a declarat Razvan Burleanu la PRO X.