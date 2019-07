Aceasta e echipa care a cheltuit cel mai mult pe transferuri in ultimii 10 ani! Sume impresionante pentru granzii Europei

Marile cluburi ale Europei investesc sume uriase in transferuri.

Manchester City este echipa care a cheltuit cei mai multi bani pe transferuri in ultimii 10 ani. 1,750 miliarde de euro au iesit din conturile clubului din Premier League avand ca scop aducerea de noi jucatori.

Real Madrid le urmeaza englezilor in clasament, cu 1,460 miliarde de euro, cu 20 de milioane de euro mai mult decat rivala Barcelona, care completeaza podiumul.

Manchester City a inceput campania sa masiva de "recrutare" cu un fost jucator al Realului, Robinho. Englezii au platit 43 de milioane de euro pe brazilian. Ulterior, ei i-au transferat pe Tevez (29 milioane), Dzeko (37 milioane), Aguero (40 milioane) sau De Bruyne (76 milioane). Si mai multi bani s-au cheltuit la City dupa venirea lui Pep Guardiola pe banca echipei. In primul sau an la Manchester, 213 milioane de euro au fost cheltuiti pentru Stones, Sane, Gabriel Jesus sau Gundogan. Cei mai multi bani s-au cheltuit in campania 2017/2018, 317,50 milioane de euro.

TOPUL CHELTUIELILOR PE TRANSFERURI

Manchester City - 1,750 miliarde euro

Real Madrid - 1,460 miliarde euro

FC Barcelona - 1,440 miliarde euro

Chelsea - 1,400 miliarde euro

Juventus - 1,240 miliarde euro

Manchester United - 1,210 miliarde euro

PSG - 1,200 miliarde euro

Liverool - 1,120 miliarde euro

Altetico Madrid - 983,56 milioane euro

Inter - 935,56 milioane euro

(Sursa: Transfermarkt)