BREAKING NEWS: Guardiola l-a vrut pe Ianis Hagi la City! Schema de MILIOANE care ar fi adus transferul deceniului in Romania! Anunt oficial

Ianis Hagi e vedeta perioadei de transferuri in fotbalul din Romania.

Cluburi mari ale Europei il vor pe mijlocasul ofensiv de 20 de ani de la Viitorul. Printre ele, Barcelona, Dortmund sau Sevilla. Directorul general de la Viitorul, Cristian Bivolaru, dezvaluie ca si City s-a aflat pe lista urmaritoarelor lui Ianis. Guardiola le-ar fi cerut seicilor sa-l cumpere. Planul lui City era sa-l imprumute pe Ianis la Girona, in prima liga din Spania, apoi sa-l aduca pe Etihad. Totul a picat dupa retrogradarea Gironei in Segunda. Informatiile despre negocierile dintre Hagi si Girona au fost prezentate in premiera de www.sport.ro in luna aprilie.

"Primeaza interesul lui Ianis. Toata lumea isi doreste ca el sa ajunga la o echipa unde sa joace, sa aiba un antrenor care sa-l includa in strategia pentru urmatoarele 2-3 sezoane. A aparut si varianta cu Barcelona, cu imprumut, Manchester tot cu imprumut. Manchester City! Interesul mare a fost al lui Guardiola. Varianta cu Girona era o afacere in 3, dar spaniolii au retrogradat. E normal ca Ianis sa afle cat de repede ce drum va urma, asta isi doreste. Deja a revenit la antrenamentele Viitorului, vom vedea zilele viitoare in ce directie o va lua", a spus Bivolaru la PRO X.