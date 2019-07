Un jucator de la Atletico Madrid si-a platit singur clauza de reziliere de 70 de MILIOANE de euro! Vrea cu orice pret sa plece! Poate semna cu City sau Bayern

Un jucator de la Atletico Madrid si-a platit clauza de rezilere.

Rodrigo Hernandez (23 ani), mijlocasul celor de la Atletico Madrid si-a platit singur clauza de reziliere de 70 de milioane de euro pentru a deveni liber de contract si pentru a prinde un transfer. Acesta ar putea ajunge sub comanda lui Guardiola la Manchester City, club care si-a manifestat intentia de a-l lua pe mijlocasul spaniol, dar si Bayern Munchen se intereseaza de serviciile acestuia.

???? El centrocampista español ha acudido a la sede de LaLiga para depositar los 70 millones de su cláusula de rescisión y así poder firmar con el club ingléshttps://t.co/9mz4640lV4 — AS (@diarioas) July 3, 2019

80 de milioane de euro este cota lui Rodrigo Hernandez in acest moment, potrivit transfermarkt. A venit in 2018 la Atletico Madrid de la Villarreal in schimbul a 25 de milioane de euro si a marcat 3 goluri in 47 de meciuri in toate competitiile pentru formatia antrenata de Simeone.