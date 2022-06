500.000 de euro pentru un român să joace la campioana Poloniei. "Tricolorul" are 26 de ani

Campioana Poloniei, Lech, îl vrea pe internaționalul român în lotul său începând cu ediția următoare.

500.000 de euro a oferit conducerea poloneză pentru Rus, iar gruparea maghiară este gata să-l cedeze pe fostul jucător de la Sepsi OSK, anunță publicația poloneză Meczyki.

Adrian Rus, ținta principală

În perioada de mercato din iarnă, Lech își căuta deja un nou fundaș central, iar Adrian Rus a fost dintotdeauna ținta numărul unu pentru gruparea poloneză.

Ungurii de la Fehervar au acceptat oferta de 500.000 de euro dată de Lech, iar polonezii trebuie doar să se mai înțeleagă cu Rus.

Fundașul central ar putea fi prima achiziție pentru trupa poloneză, chiar dacă Lech se află pe fir cu alți doi fotbaliști: Afonso Sousa, care evoluează în prima ligă portugheză cu Belenses, și Giorgi Citaiszvili.

Adrian Rus, la naționala României

Adrian Rus a participat în amicalul României cu Grecia, pierdut cu 0-1 la finalul lunii martie. După partidă, internaționalul a menționat că naționala a fost "timorată".

„Ne doream să începem cu dreptul, cu trei puncte. Până la urmă, ăsta este rezultatul și mergem înainte. În a doua repriză eu zic că am mai avut mai multe ocazii, în prima parcă am fost timorați, parcă ne-a fost teamă să jucăm. A doua repriză a fost bună, am făcut un joc bun și ne dă speranțe. Trebuie să ridic capul și să continui. Cu Israel, dacă mai am o șansă, trebuie să o dau în poartă”, au fost cuvintele lui Rus, pentru PRO TV.