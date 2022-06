naționala României încă își caută o Edi Iordănescu, a fost aspru criticat, după ce a înregistrat o victorie, un egal și patru înfrângeri, după preluarea mandatului. Însă, Narcis Răducan spune că problemele reprezentativei noastre sunt mult mai profunde decât un șir de rezultate nefavorabile. Ajunsă la al cincilea selecționer în ultimii șase ani,încă își caută o identitate proprie . Noul antrenor al "tricolorilor",, a fost aspru criticat, după ce a înregistrat o victorie, un egal și patru înfrângeri, după preluarea mandatului. Însă,spune că problemele reprezentativei noastre sunt mult mai profunde decât un șir de rezultate nefavorabile.

"Am văzut cazuri în care un jucător mediocru, fără ceva special, se duce la mental coaching. Degeaba merge acolo, pentru că nu câștigă nimic. Oricât mi-ar spune mie cineva că pot să mă bat cu Mike Tyson, să nu cedez, să fiu puternic, tot același rezultat va fi. Trebuie să ai calități bune și apoi, în condiții de limită, diferența o face mintea. Prima luptă pe care am pierdut-o noi cu Muntenegru, de exemplu, nu a fost una mentală sau de atitudine. În primul rând, a fost una fizică.

Deși e sport de echipă, duelurile se dau unu la unu, dacă am simțit adversarul mult mai puternic și mai agresiv, atunci intervine prima problemă. Dacă este dominată toată echipa, atunci e o criză de grup, e o problemă mare. Dacă ești dominat fizic sau ai o zi slabă, trebuie să ai Planul B, atunci ți se vede inteligența și gradul de a te adapta. Eu am avut zile când nu puteam să trec de un fundaș, orice aș fi făcut, îmi părea foarte puternic și foarte rapid. Schimbam registrul, jucam simplu, dădeam pasă și încercam să combin, nu mă mai luam la luptă.

Dacă aș fi vreodată implicat acolo, aș mai pune un filtru de selecție. Ar fi dorința asta, cât de mult îți dorești să vii la națională. Din experiența mea, de multe ori dorința bate talentul. Nu e de ajuns să fii un jucător bun la echipa ta din străinătate, dar să vii la 70% la echipa națională. Eu aici aș umbla. Nu e simplu să determini treaba asta, de aia îți trebuie un staff bun, oameni foarte competenți, care îți dau niște parametri foarte buni.

Din plaja asta de 40-50 de jucători, tu trebuie să îl vezi pe ăla care ar da orice să fie acolo. Cel care își dorește selecția mai mult ca orice. Nu e în regulă să ai jucători care zic că 'mâine mă retrag', că 'mă retrag, nu mă mai retrag' sau că 'semnez cu nu știu ce echipă și e ok și așa la națională'. Mai bine faci ca Radu Ștefan și stai acasă. Genul de fotbalist, care joacă meciurile ca și cum ar fi ultimul, poate să se autodepășească. Trebuie să ajungem la profilul celor de la Muntenegru, să nu mai visăm la Belgia sau Spania", a declarat Răducan pentru Sport.ro.

"Sportul de performanță nu înseamnă confort, dimpotrivă"

Există o armă importantă care să combată ceea ce făcea Generația de Aur, să fie un devotament total, un spirit de sacrificiu total. Uneori, devotamentul bate declajul ăsta valoric actual. Un exemplu sunt unele echipe din zona ex-iugoslavă, care nu au cine știe ce calitate, dar luptă până la capăt. 'tricolori' așa, de la începutul până la sfârșitul meciului, sunt sigur că nimeni nu îi critică. Un exemplu sunt unele echipe din zona ex-iugoslavă, care nu au cine știe ce calitate, dar luptă până la capăt. Merg pe calitatea asta fizică, pe motivația asta extremă, pe agresivitate. Dacă suporterii români îi văd peașa, de la începutul până la sfârșitul meciului, sunt sigur că nimeni nu îi critică.

Dacă nu ai nici calitate, nu ai nici agresivitate și sacrificiu, clar că ești supus criticilor. Ei zic că nu înțeleg, 'Stai, domne! Ce aveți cu noi?'. Asta avem cu voi! Dacă vrei să fii în primul '11' din țara asta, trebuie să arăți că vrei să fii acolo. Nu trebuie să stai într-o zonă de confort. Sportul de performanță nu înseamnă confort, dimpotrivă. Sportul de performanță doare, lasă urme, e riscant. Dacă vrei să faci sport de sănătate, fă jogging, du-te la sală, du-te la înot. O să fii înalt, frumos și sănătos, dar nu mai ai salariu mare. Cu contul mai mare, vin și problemele.

Sensei Florentin Marinescu ne spunea frecvent că performanța începe de la nu mai pot în sus. Ne punea să facem flotări și, din momentul când nu mai puteai să faci, atunci începea să numere. Când ajungi la limită, acolo se vede din ce ești făcut. Trebuie să îți depășești pragul de confort. 'Am 100.000 de euro pe lună la club, vin la națională, îmi fac freza, joc puțin, dau câteva pase'. Asta e și problema pentru care nu se impun afară, pentru că nu au gradul ăsta de sacrificiu. Trebuie să-și stimuleze spiritul ăsta de sacrificiu, altfel nu ai cum să fii special față de altul din altă țară", a precizat acesta.

Spune că selecționerul trebuie să lupte cu umbra Generației de Aur

Răducan a vorbit și despre numeroasele critici la adresa selecționerului Edi Iordănescu, venite după ultimele rezultate ale "tricolorilor". "Ce s-a întâmplat după ultimele meciuri ale naționalei, cam astea sunt regulile jocului, când ajungi acolo. Se bănuiește că, dacă te duci acolo, ești pregătit. E clar că contextul nu e favorabil și, dacă vrei să te lamentezi, ai o grămadă de argumente. Dar, te apuci de meserie ca să ajungi acolo, sunt mii de oameni care vor în poziția aia. Când ai ajuns acolo, nu ai voie să te plângi, pentru că știi unde vii.

Repet, contextul e rău. E comparația cu cei care au fost înainte și au făcut performanțe, aia nu poți să o scoți din memoria suporterilor. Cât vor trăi, cei care au prins meciurile alea vor zice 'parcă nu joacă ca Adrian Ilie', 'parcă nu își dă viața ca Ganea', 'parcă nu bate loviturile libere ca Mutu și ca Hagi'. Nu ai ce să faci, trebuie să te lupți tot timpul cu umbra aia.

Eu am stat de vorbă și cu Edi, legat de chestia asta. Când ajung acolo, realizează treaba asta, dar nu e ușor să păstrezi linia când ești acuzat, uneori cu răutate. De aia se și recomandă ca oamenii care lucrează în staff-ul naționalei să fie peste o anumită vârstă. Pentru că trebuie să acumuleze experință și să își păstrezi calmul și înțelepciune. Tinerețea vine și cu... De aia vezi rar președinte de stat sub 40 de ani, o iei razna, începi să dai cu bombe, să iei lumea la bătaie. Ală de 60 de ani mai cântărește un pic, mai ține în el, e mai așezat.

'Bucură-te, pentru că vezi niște chestii. Vezi ce ai la dispoziție, vezi și gradul de a rezista în fața provocărilor, vezi ce răutăți sunt și din partea căror oameni'. E bine că Edi a trecut prin meciurile astea. Eu asemuiesc cu ce le spun jucătorilor mei 'Dacă faceți o încălzire foarte tare și te sufoci, nu te mai sufoci în timpul meciului'. I-am zis Una e să-l critici constructiv și una e să-l faci praf, cu răutate. Vezi exact de cine te înconjuri.

I-am dat un sfat, după meciul cu Finlanda. 'Te rog frumos să te abții, acum ești bucuros, să nu te arăți ironic față de ce cei care te-au criticat. Că nu știi cum se întoarce roata'. E o lecție foarte bună, dacă poți să te abții. 'Nici nu se pune problema', mi-a zis. Asta m-a bucurat, că a zis așa. Apoi am pierdut mult mai rău decât ne așteptam", a dezvăluit fostul fotbalist.

Crede că ne lipsește un Goian sau un Rădoi, care să coaguleze echipa

Narcis Răducan crede că un mare dezvantaj este că echipa nu are un lider în teren, un jucător cu mare personalitate și spirit de sacrificiu, care să ofere un exemplu personal colegilor. "Pentru mine, marea surpriză a fost meciul pierdut acasă. Suntem cam la același nivel cu Muntenegru - egal, batem, pierdem. Dar jucătorii au căzut foarte tare. Din sursele mele, adversarul a folosit foarte mult labilitatea noastră fizică. Știu un agent care este în anturajul celor două echipe, care a zis că au mers foarte mult pe linia asta. Mergeau mult pe dueluri fizice duse la extrem, la modul 'haideți, să îi luăm tare, că ei vor ceda la un moment dat!'. Pe lângă partea asta legată de faze fixe.

Naționala nu are jucători puternici fizic și mental, care să tragă echipa după ei în meciuri de genul ăsta. Asta e construcția noastră, nu avem nici măcar un Goian, un Mureșan, un Bourceanu, un Rădoi. Nu neapărat un jucător înalt, dar care prin caracterul lui puternic să îi poată coagula și pe ceilalți. Nu avem asemenea jucători, pentru că nici nu avem în campionat.





Discuția poate fi adusă și în direcția asta, că la juniori se preferă jucătorii tehnicuți, care au o vizibilitate. Legat de selecția pe care a făcut-o Edi. S-a mai spus că trebuia să ia pe nu știu cine. Nu e simplu. Trebuie să iei jucători din perimetrul echipei naționale, e un cerc de 40-50, dar e foarte greu să inventeze pe cineva. Ca să fii jucător de echipa națională nu e suficient să ai doar niște calități", a spus el.

Avem nevoie urgentă de crearea unui portret-robot al fotbalistului român

Fotbalul s-a industrializat foarte tare, e o industie, e o știință, spune Narcis Răducan. "Până nu ajungem să avem același profil fizic de bază, ca să putem să arătăm noi că suntem brazilienii Europei, nu o să avem nicio șansă, pentru că aleargă cu noi în buzunare. Toți și-au făcut profilul. Peru nu merge pe calitățile nordicilor. Afară totul se lucrează științific, industrial. Cluburile moderne sunt cumpărate de fonduri de investiții, trebuie să facă bani. La noi, vine să cumpere fondul de investiții ca să-i duci în insolvență, pentru că lucrezi după ureche?

Eu am venit cu o idee. Acum fiind conectat și cu lumea academică, la UNEFS, am văzut oameni foarte deștepți acolo, despre care nu știam că există. Teoreticieni, dar oameni care pot să-ți genereze niște idei. Să facem un grup de lucru, poate chiar inițiat de FRF. Să creăm un grup cu cinci-zece antrenori români, care au lucrat doar cu jucători români în ultimii 30 de ani. Zic la nimereală, Sdrobiș, Hizo, mai tineri, pe cine vrea FRF. Facem grupul ăsta de lucru și construim un portret robot al fotbalistului român. Din experiența lor, ei pot să spună cum arată fotbalistul nostru. E bun la asta, e deficitar la cealaltă. E înalt ca Gardoș sau e scund ca Mitriță. Cedează repede sub presiune sau nu cedează. Cum fac polițiștii când fac portretul-robot.

Cu acest portret-robot al fotbalistului român, mergem la UNEFS și le zicem să facă o metodologie de antrenament exact pe calitățile astea. Faci un ghid de selecție și de pregătire, o 'Biblie a fotbalului românesc' și o dai cluburilor și academiilor din țară. Trebuie o unificare, pentru că fiecare muncește după cum îl taie capul. Zice Hagi că îi place modelul spaniol. Foarte bine, lasă-l pe Hagi să facă după modelul spaniol. Poate mai sunt zece ca el. Dar mai sunt alți 1.000 care nu știu ce să lucreze și pe care îi poți ajuta.

Asta aș vedea, să lucrăm după ce ni se potrivește. Că degeaba lucrăm doar faze fixe, dacă eu am jucători de 177cm. Ok, o să fiu mai bun, dar nu o să mă bat cu Van Dijk la cornere. Așa cred că am găsi o identitate. Care e modelul și caracteristicile fotbalului român? Știe cineva? Spaniolii, francezii, norvegienii, brazilienii, belgienii, sârbii știu care e modelul lor. Noi am ajuns să ne caracterizăm după adversari. Când avem identitatea noastră, nu ne mai păcălim. Nu mai cerem ceva unuia care nu poate. Până nu stabilim profilul jucătorului pe care îl vrem la națională, nu putem schimba multe. Poate facem și o bază de date cu înălțimi, cu timpi de reacție, cu viteze pe diferite distanțe", a conchis Răducan.

NARCIS RĂDUCAN (47 de ani) a jucat ca mijlocaș ofensiv la Progresul / FC Național București (1993-1994, 2000-2001), Selena / FCM Bacău (1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2002-2005), Steaua București (1995-1996, 1997-1998), Rapid București (1999-2000, 2002), Electromagnetica București (2001-2002), AEL Limassol (2005-2006), AEK Larnaca (2006-2007) și Ceahlăul Piatra Neamț (2007-2008). Are o selecție la naționala de seniori a României, iar în palmares are trei titluri de campion în Divizia A, trei trofee Cupa României, o Supercupă a României și două participări în grupele Champions League.





A ocupat funcția de presedinte, manager general sau director sportiv la cluburile Unirea Urziceni, FCSB, Oțelul Galați, Viitorul Constanța, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu, ajutând cluburile unde a lucrat să câștige un titlu în Liga 1, să participe în grupele Champions League și să ajungă în "primăvara" Europa League (Unirea Urziceni), să câștige un trofeu Cupa României, să se califice de două ori consecutiv în grupele Europa League și să atingă o dată "primăvara" Europa League (FCSB).