SLAVIA PRAGA - CFR 1-0 | "Ne gandim la primavara europeana!" Clujenii raman optimisti dupa eliminarea din Champions League: "Vrem sa facem Clujul mandru de noi"

CFR Cluj a ratat sansa de a juca in grupele UEFA Champions League dupa ce au pierdut pe terenul celor de la Slavia, scor 1-0. Clujenii vor juca totusi in grupele Europa League. La finalul partidei capitanul Mario Camora au vorbit despre partida si spun ca vor face tot posibilul ca CFR sa ajunga in primavara europeana.

"Nu am lacrimi in ochi, am emotii. am iesit din aceasta competitie., dar iesim cu capul. am dat tot pe teren, dar nu s-a putut. Avem un drum lung, Europa League, campionat, cupa, trebuie sa emrgem mai departe. Cand castigam castigam toti, cand pierdem, pierdem cu totii. Iesim din aceasta competitie, daca spunea lumea ca ajungem pana aici, nu am fi crezut. Obiectivul a fost sa ramanem in cupele europene.

Da normal, putem sa ne gandim la primvara europeana, cred ca toata lumea e mandra de ceea ce am realizat pana acum", a declarat Camora la Digi.

Djokovic: "Incercam sa facem Clujul mandru de noi"



Djokovic si-a gasit cu greu cuvintele la finalul partidei si spune ca CFR a ratat o sansa unica in aceasta seara si spera sa faca o figura frumoasa in grupele Europa League.

"A fost o sansa unica, dar din pacate nu am reusit sa marcam un gol, sa castigam, pot sa spun ca dupa aceasta dubla, echipa cea mai buna a intrat in grupele Champions League. Nu am marcat gol, cred ca asta e prima greseala, dar trebuie sa felicitam echipa adversa, care a luptat. Au fost foarte bine organizati, repet, echipa cea mai buna a intrat in grupele Champions League.

Doamne ajuta sa ajungem in primavara europeana, incercam sa facem Clujul mandru de noi si incercam sa castigam. Cred ca va fi o noapte lunga, a fost o sansa unica dupa un parcurs foarte bun, dar asta e, asa e fotbalul", a declarat Djokovic la finalul partidei.