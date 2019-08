SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ LIVE 22:00 | Dan Petrescu trage semnalul de alarma: "Toata lumea a uitat asta!" Ce probleme are CFR inainte de meciul de la Praga: "Suntem realisti, ei sunt favoriti!"

Urmarim si comentam impreuna SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ de la ora 22:00 pe www.sport.ro!

Slavia Praga - CFR Cluj, duelul decisiv pentru calificarea la masa bogatilor din Liga Campionilor, pleaca de la 1-0. Cehii s-au impus in tur, la Cluj, cu 1-0.

CFR Cluj are in fata un meci deosebit de important. Campioana Romaniei isi poate asigura peste 15.000.000 de euro daca intoarce scorul cu Slavia Praga pe terenul formatiei din Cehia. In tur, CFR a pierdut cu 0-1 pe teren propriu. Dan Petrescu spune: "Sunt realisti, intelegem ca sunt favoriti".

Antrenorul clujenilor s-a plans la conferinta de presa de problemele pe care le are in ceea ce priveste lotul si a explicat ca nu e sigur nici de prezenta lui Tucudean, care nu e complet refacut.

"Niciun meci nu seamana cu altul, nicio echipa nu seamana cu cealalta. Celtic avea ea individualitatile ei, dar Slavia e o echipa fantastica. Sezonul trecut, daca nu ar fi intalnit-o pe Chelsea, cred ca castiga Europa League. Pe teren propriu a pierdut doar meciul cu Chelsea, pe care l-am urmarit aseara, si a avut ghinion. Dar acasa, echipa e fantastica, ataca si castiga aproape meci de meci. Suntem realisti, intelegem ca sunt favoriti, mai ales ca meciul tur nu am reusit sa marcam si sa facem macar un egal.

Singurului lucru de care imi pare rau e ca nu avem toti jucatorii la dispozitie, ca sa fim la fel ca ei, pentru ca ei nu au nicio problema. Noi avem trei jucatori care nu sunt pe teren la meciul acesta si e o problema mare. Nu stiu nicio accidentare la Slavia. Ei il au pe Baluta in tribune.

Normal ca nu poate sa tina toata Romania cu tine. Sa nu uitam ca obiectivul nostru a fost calificarea in grupe si a fost realizat. Sigur, daca suntem aici vrem sa ne calificam", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa dinainea meciului cu Slavia.

Petrescu: "Toata lumea a uitat asta!"

Dan Petrescu a amintit si despre programul extrem de incarcat pe care CFR-ul l-a avut il ultima perioada si a declarat ca nu a avut timp sa antreneze cum trebuie echipa.

"Sa nu uitam, cred ca toata lumea a uitat acest lucru: maine noi jucam al 16-lea meci in 46 de zile, e ceva inuman. Jucam al 8-lea meci in Champions League. Inainte noi jucam 17 meciuri tot sezonul, acum s-au acumulat foarte multe meciuri.

Nu am avut timp sa ii antrenez prea mult pe toti jucatorii, pentru ca ii antrenam mereu separat.

Pe teren trebuie sa intram sa dam totul, ca sa nu avem regrete!", a completat Petrescu.