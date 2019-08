CFR Cluj a transferat un fost jucator de la FCSB in ziua meciului cu Slavia! Mutare de 500.000 euro! 

CFR Cluj l-a transferat pe Catalin Golofca de la Botosani!

CFR Cluj are meci diseara cu Slavia in playoff-ul Champions League. Campionii incearca sa intoarca rezultatul din tur, 0-1, dupa ce s-au impus cu 4-3 in turul 3 in deplasarea de la Celtic Glasgow.



CFR CLUJ L-A TRANSFERAT PE GOLOFCA!

Chiar in ziua meciului, conducerea din Gruia i-a mai adus un jucator lui Dan Petrescu. Clujenii au platit 500.000 euro pentru Catalin Golofca de la FC Botosani, scrie Gazeta Sporturilor.

Golofca a fost transferat de FCSB, insa a refistat doar 6 luni la echipa lui Becali, iar apoi a fost trimis inapoi la Botosani. Inainte de echipa moldoveana, Golofca a jucat la Cetatea Suceava si Rapid CFR Suceava. CFR i-a mai luat pe Mihai Bordeianu si Andrei Burca de la Botosani in ultima perioada.