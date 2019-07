MACCABI - CFR 2-2 | Prima reactie a lui Dan Petrescu dupa calificarea cu Maccabi: "Vrem sa mergem si mai departe, chiar in grupele Ligii Campionilor! E posibil!"

CFR Cluj s-a calificat in turul 3 al UEFA Champions League.

CFR Cluj s-a calificat in turul urmator al preliminariilor UEFA Champions League dupa 1-0 cu Maccabi in tur si 2-2 in retur. In faza urmatoare, CFR o va intalni pe Celtic.

In urma cu 10 ani, Petrescu era antrenor la Unirea Urziceni si o invingea pe Glasgow Rangers cu un incredibil 4-1 tot in UEFA Champions League. Petrescu este increzator si inaintea dublei cu Celtic de acum si spune ca echipa sa nu se va opri pana in grupele Ligii Campionilor.

"Vrem sa mergem si mai departe, chiar in grupele Ligii Campionilor, si cred ca este posibil. Am trecut de doua tururi si am facut-o jucand bine. Si azi am jucat bine in prima repriza si am reusit sa marcam de doua ori. Maccabi a preluat controlul in partea a doua. Cred ca 2-2 e un rezultat corect. Noi nu avem o echipa tanara, iar asta s-a vazut in repriza a doua. Jucatorii lui Maccabi au avut mai multa prospetime, dar noi am stiut cum sa tinem de rezultat", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.