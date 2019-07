Mai usor dupa Celtic? Avantaj colosal pentru CFR Cluj in lupta pentru grupele UEFA Champions League! Cu cine pot pica in play-off

CFR Cluj va fi cap de serie la tragerea la sorti de lunea viitoare!

Calificarea in fata celor de la Maccabi Tel Aviv o duce pe CFR Cluj la un pas de grupele unei competitii europene. Urmatorul adversar, in turul 3 preliminar, va fi Celtic! Echipa lui Dan Petrescu nu este favorita la calificarea, insa are un motiv de bucurie pentru faptul ca o va intalni pe Celtic.

Asta deoarece CFR Cluj va fi cap de serie la tragerea la sorti pentru play-off-ul UEFA Champions League si UEFA Europa League de lunea viitoare, tragerea care are loc inainte sa se joace partidele din turul 3 preliminar! Astfel, CFR Cluj isi stie, in linii mari, viitorul adversar! Daca trece de Celtic, desigur.

Cum CFR Cluj va fi cap de serie, ea poate intalni una din 4 echipe calificate in play-off pe traseul campioanelor. Cum nu s-au jucat inca toate retururile din turul 2 preliminar, exista insa mai multe optiuni. Daca trece de Celtic, CFR Cluj va juca impotriva uneia din castigatoarele meciurilor:

Maribok/AIK - BATE Borisov/Rosenborg

Young Boys Berna

Slavia Praga

APOEL - Dundalk/Qarabag

Cap de serie si in Europa League

Cum dubla din turul 3 preliminar din UEFA Champions League este una dificila pentru CFR Cluj, campioana Romaniei se poate consola pana la urma cu faptul ca si-a asigurat locul in play-off-ul Europa League. Unde va fi iar cap de serie!

Regulamentul de la tragerea la sorti pentru play-off-ul Europa League spune ca echipele "retrogradate" din UEFA Champions League sa joace intre ele. Vor fi 6 capi de serie si 10 outsideri. Dupa epuizarea capilor de serie, vor fi trase la sorti ultimele 2 dueluri fara sa existe vreun cap de serie.

Cu un coeficient de 31.000 (cel al lui Celtic), CFR Cluj va fi cap de serie alaturi de invinsa urmatoarelor dueluri: Ajax Amsterdam / PAOK Salonic, FC Basel / LASK Linz, Olympiakos / Istanbul BB, Club Brugge / Dinamo Kiev si Krasnodar / FC Porto. Iar outsidere vor fi echipele invinse in dublele din turul 3 preliminar al UCL.