Campioana din Malta, Floriana, primul pas pentru CFR in drumul spre Liga Campionilor! Clujenii au un lot de 5 ori mai valoros

CFR Cluj va merge in Malta pentru duelul din primul tur al Ligii Campionilor.

CFR Cluj va juca in deplasare in primul tur din Liga Campionilor. Duelul se va juca intr-o singura mansa, iar Dan Petrescu va merge in Malta pentru a juca cu Floriana.

Floriana este campioana Maltei si evolueaza pe arena 'Independence Ground', care are o capacitate de 3000 de locuri. Cu toate acestea, partida se va juca fara spectatori.

Titlul castigat de Floriana in acest an este primul din 1993 incoace. Italianul Vincenzo Poteza este pe banca maltezilor, iar ultimul meci pe care acestia l-au disputat a avut loc pe 6 martie.

Noul sezon s-a reluat in acest weekend, iar Floriana va juca pe teren propriu cu Gzira, astazi, de la ora 18:00.

CFR Cluj, un lot de 5 ori mai valoros decat Floriana

Valoarea lotului echipei din Malta este de 3.9 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Cei mai valorosi jucatori sunt Kristian Keqi (24 de ani) si Diego Silva (27 de ani), doi mijlocasi ofensivi care au o cota de 300.000 de euro, conform aceleiasi surse.

De partea cealalta, campioana Romaniei are un lot evaluat la putin peste 20 de milioane de euro. Cel mai valoros jucator din echipa lui Dan Petrescu este Bilel Omrani (27 de ani), care are o cota de 2.8 milioane de euro.