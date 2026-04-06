Poate urma o luptă spectaculoasă cu Katie Taylor

Pugilista britanică Caroline Dubois a învins-o la puncte (98-91, 97-92, 98-91) pe conaționala Terri Harper (29 de ani), într-o gală găzduită de London Olympia, cu Chris Eubank Jr. și Prince Naseem Hamed în public. Aceasta a reușit să adauge centurile mondiale WBO și The Ring (vacantă) la cea WBC deținută deja la categoria ușoară. Celelalte centuri sunt deținute acum de Stephanie Han (WBA / SUA) și Elif Nur Turhan (IBF / Turcia).

Următoarea luptă a lui Dubois ar putea fi împotriva legendarei Katie Taylor (39 de ani / Irlanda), fostă campioană olimpică, mondială, europeană și EU (la amatori) și actuala campioană mondială WBA, IBF, WBO și The Ring la categoria super ușoară. Pentru această confruntare, Dubois ar trebui să sară schimbe categoria (+ 2.3 kg).

Este sora supergreului Daniel Dubois

Caroline Sara Dubois (25 de ani) este născută la Londra din tată originar din Grenada și mamă din Nigeria. A început boxul al vârsta de 9 ani, antrenându-se la aceleași cluburi ca fratele său mai mare, celebrul supergreu Daniel "Dynamite" Dubois (28 de ani).

Acesta este unul dintre cei mai bine cotați boxeri la categoria supergrea la nivel mondial, cu un palmares 22 victorii (21 prin KO) și 3 înfrângeri, fost deținător al centurilor mondiale sau regionale IBF, WBA (regular), WBA (interim), IBF (interim), WBO (international), WBO (global), WBO (european), WBC (youth), Commonwealth, British și BBBC.

În palmares lui Caroline Dubois se găsesc titlul european la junioare (categoriile 54 kg - 2016 / 60 kg - 2017, 2018), English National Youth Championship (2018 și 2019 / 60kg), Youth Olympic Games (lightweight / 2018), titlul mondial (2018 / 60kg) și cel european de tineret (2019 / 60kg), plus medalia de argint la European Boxing Olympic Qualification Tournament (2020). La profesioniști a strâns 14 meciuri (13 victorii - 5 prin KO / 1 remiză) și a deținut titlurile mondiale WBO, The Ring, WBC, IBO, în ultimii trei ani.

