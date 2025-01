Mirela Cojocaru (16 ani) a mai făcut jiu-jitsu brazilian, kempo și judo și practică boxul de patru ani. A devenit vicecampioană europeană de junioare și este una dintre cele mai valoroase tinere pugiliste din țara noastră, speranța noii generații care ar trebui să ne reprezinte la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, în 2026.

"Chiar mama mea este cea care m-a adus prima dată la box"



"M-am apucat de box acum patru ani. Părinții mei nu au făcut sport, dar iubesc sportul. Chiar mama mea este cea care m-a adus prima dată la box. Am frați și surori care practică sport, dar nu boxul, ci judo și jiu-jitsu brazilian. Băieții nu prea au tupeu să facă cu mine la palmare sau sparring. Câteodată sunt un pic rea în ring, dar am un suflet bun în afara lui.



Am fost vicecampioană europeană anul trecut și acum doi ani am luat locul trei. Și urmează locul 1 anul acesta. Îmi doream foarte mult să ajung în finală, acesta a fost obiectivul meu principal. Din păcate am pierdut, dar promit că dată viitoare o să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.



Boxul este un sport greu foarte dificil, dar cu cât este mai dificil cu atât este mai frumos. Ori îți place boxul, ori nu-ți place. Nu e cale de mijloc. Mă antrenez de două ori pe zi, sâmbăta o dată și duminica mă relaxez. Nu am adversară în România, la categoria mea. Vreau să ajung la Olimpiadă, acesta e obiectivul meu. Acolo mă visez, în viitor.



"Chiar dacă îmi place și dulcele, îmi place și locul 1"

Este foarte dificil cu categoria, îmi provoacă multe dificultăți, dar cu cât este mai dificil, cu atât mă ambiționează mai mult. Dacă am dificultăți îmi dau seama că e ceea ce vreau și că trebuie să trec peste obstacol ca să ajung acolo unde doresc.

Chiar dacă îmi place și dulcele, îmi place și locul 1. Prefer să nu fie o recompensă ciocolata, pentru că îmi dă dependență. Mai mult vreau să fiu dependentă de locul 1 decât de ciocolată.

În afara boxului, nu prea am timp de hobby-uri. Îmi place să călătoresc, dar nu am foarte mult timp pentru că pregătirea este foarte strictă. Stau mult cu familia, cu prietenii. Și dorm mult, pentru că e foarte important pentru un sportiv ca să se recupereze după efort", a declarat Mirela Cojocaru pentru Pro TV Sport.



"Este una dintre cele mai valoroase tinere sportive ale României"

Bucureșteanca este pregătită de reputatul antrenor Napoleon Gheorghe la CS Dinamo, tehnicianul care i-a mai avut în grijă, printre alții, pe talentații Bogdan Juratoni, Andrei Arădoaie, Mihai Nistor sau Doruleț Țiu.

"Pe Mirela o pregătim de mică, de la 12 ani este la noi în sală. Este una dintre cele mai valoroase tinere pugiliste ale României. A evoluat foarte bine. La 13 ani a ieșit vicecampioană europeană de cadeți, următorul an a luat medalia de bronz la Campionatul European. Anul trecut a luat medalia de argint, e pe o pantă ascendentă.



Anul trecut a reușit să ajungă în finala europeană și a ieșit campioană națională. A luat medalie la Europene și la cadeți. Acum sperăm să iasă campioană europeană, în 2025, având în vedere că și Campionatul European va fi organizat la noi, în România.

A înfruntat în finală o sportivă din Rusia, a fost un meci foarte echilibrat. Mai ales la juniori și tineret, Rusia are încă cei mai buni sportivi. Ei au tot ce trebuie în forul mondial, au și arbitraje bune. Dar nu ne sperie arbitrajele, pentru că dacă muncim bine, arbitrajul nu are cum să ne afecteze.

"Este o sportivă de viitor, vrem să mergem cu ea la Jocurile Olimpice"



Este o sportivă de viitor, vrem să mergem cu ea la Jocurile Olimpice. Până acolo, ca orice boxer tânăr, trebuie să mai muncească pe partea de box, de tehnică. În schimb e foarte tenace, foarte disciplinată, e foarte agresivă în ring. Cu toate că este un copil foarte cuminte și o elevă eminentă, care învață foarte bine.



Fetele sunt mai docile și mai cuminți decât băieții pe care i-am antrenat. Cred că este mult mai ușor de lucrat cu ele. Boxul feminin este în dezvoltare mare în România, a adus cele mai multe medalii, în ultimii ani. Când vine Mirela, băieții nu prea vor să facă cu ea la mănuși. Le e frică un pic, mai ales juniorilor", a mărturisit antrenorul.

Foto și video - Gabriel Chirea