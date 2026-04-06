Oltenii și-au adjudecat trei puncte cruciale în lupta pentru titlu în urma golurilor marcate de către Anzor Mekvabishvili, în minutul 56, și de Assad Al Hamlawi, în minutul 61.

Daniel Pancu, reacție după Universitatea Craiova - CFR Cluj

La flash-interviuri, Daniel Pancu a recunoscut că Universitatea Craiova este mai bună decât CFR Cluj. El a amintit că, în toate cele trei jocuri din sezonul curent, „feroviarii” au obținut doar un egal împotriva „leilor”.

„Ne-am pierdut reperele, am făcut multe greșeli, le-am dat spații, au venit cele două goluri și asta a fost istoria meciului. Am oferit prea puțin față de ce am pregătit. Am venit cu gânduri mari. E clar că Universitatea Craiova e o echipă mai bună decât noi.

Am spus înainte de meci că vreau să dăm mai mult decât un șut pe poartă. Tot unul am dat! Adversarul e foarte puternic. Jucătorii de mare calitate te pun în dificultate tot timpul.

În anumite faze am avut superficialitate. Unii au orgoliu, mândrie, dar nu sunt responsabili. Doar le-am evidențiat calitățile. E al treilea joc, nu am putut să câștigăm, e clar că sunt mai buni decât noi.

Nu am ce să le cer celor de pe bancă. Au minute puține, nu au tonus. Când intră cu adversari agresivi, chiar nu am cum să am pretenții.

Când m-am calmat s-a calmat și echipa. Cu „U” Cluj am fost bolnav și eu, și a fost bolnavă și echipa. Nu iese nimeni din lupta pentru titlu. Eu mă uit la fotbal, Craiova e clar mai bună”, a declarat Daniel Pancu, la finalul partidei.

Daniel Pancu s-a rugat, de asemenea, pentru ca Mircea Lucescu să supraviețuiască: „Doar Doamne, Doamne și cu fecioara Maria să îi dea forță. Sunt trist de câteva zile, sper să mai rămână între noi”.

Echipele utilizate în Craiova - CFR