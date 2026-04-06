Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Duminică după-amiază, Feyenoord a înregistrat doar o remiză pe terenul lui FC Volendam, 0-0, iar PSV Eindhoven și-a asigurat titlul de campioană încă de la începutul lunii aprilie.

Olandezii au publicat lista salariilor de la PSV după titlul câștigat. Dennis Man, pe locul 2

Lider autoritar tot sezonul, PSV Eindhoven are acum un avans de 17 puncte față de a doua clasată Feyenoord, cu 5 etape rămase de disputat din Eredivisie, astfel că echipa lui Dennis Man nu mai poate fi devansată.

După ce PSV și-a asigurat matematic titlul, revista olandeză Manly a făcut o recapitulare a lotului condus de Peter Bosz, prezentând cele mai mari salarii încasate de jucători. Dennis Man, cumpărat vara trecută de la Parma, se situează pe locul 2, cu un venit anual net de aproximativ 1.880.000 de euro.

Olandezii, care citează site-ul de specialitate Capology, notează că fotbalistul cel mai bine plătit de la PSV în acest sezon este fundașul american Sergino Dest (25 de ani), care câștigă 2,5 milioane de euro anual.

Topul celor mai bine plătiți jucători de la PSV în acest sezon