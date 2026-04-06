Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Dennis Man (27 de ani) a devenit campion al Olandei cu PSV Eindhoven, cu cinci etape înainte de încheierea sezonului din Eredivisie.

Duminică după-amiază, Feyenoord a înregistrat doar o remiză pe terenul lui FC Volendam, 0-0, iar PSV Eindhoven și-a asigurat titlul de campioană încă de la începutul lunii aprilie.

Olandezii au publicat lista salariilor de la PSV după titlul câștigat. Dennis Man, pe locul 2

Lider autoritar tot sezonul, PSV Eindhoven are acum un avans de 17 puncte față de a doua clasată Feyenoord, cu 5 etape rămase de disputat din Eredivisie, astfel că echipa lui Dennis Man nu mai poate fi devansată.

După ce PSV și-a asigurat matematic titlul, revista olandeză Manly a făcut o recapitulare a lotului condus de Peter Bosz, prezentând cele mai mari salarii încasate de jucători. Dennis Man, cumpărat vara trecută de la Parma, se situează pe locul 2, cu un venit anual net de aproximativ 1.880.000 de euro.

Olandezii, care citează site-ul de specialitate Capology, notează că fotbalistul cel mai bine plătit de la PSV în acest sezon este fundașul american Sergino Dest (25 de ani), care câștigă 2,5 milioane de euro anual.

Topul celor mai bine plătiți jucători de la PSV în acest sezon

  • 1. Sergino Dest - 2.500.000 euro
  • 2. Dennis Man - 1.880.000 euro
  • 3. Alassane Plea - 1.880.000 euro
  • 4. Guus Till - 1.500.000 euro
  • 5. Jerdy Schouten - 1.500.000 de euro

Man, nota 7 în De Telegraaf pentru tot sezonul

Ziarul olandez De Telegraaf i-a acordat nota 7 lui Dennis Man pentru întregul sezon petrecut la PSV Eindhoven.

"După un start ezitant, Man și-a demonstrat clar valoarea. Viteza sa este o armă deosebit de importantă. Totuși, românul a lăsat mereu impresia că are un potențial și mai mare decât ce a arătat în acest sezon", a notat De Telegraaf.

În opinia ziarului olandez, cei mai buni jucători ai sezonului de la PSV sunt mijlocașul Joey Veerman și golgheterul campionatului, Ismael Saibari. Ambii au fost notați cu 8,5.

  • 6 goluri și 6 pase decisive a reușit Man la PSV în cele 23 de partide de campionat
  • Man a marcat și două goluri în Champions League contra lui Napoli, în victoria impresionantă (6-2) din faza principală
  • Dennis Man, care mai avea în palmares o Cupă a României cu FCSB (2020) și câștigarea Serie B cu Parma (2024), devine astfel campion al Olandei la primul său sezon în tricoul lui PSV. Gruparea din Eindhoven l-a achiziționat vara trecută de la Parma, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro.
