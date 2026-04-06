Mitriță a văzut direct cartonașul roșu în minutul 87, după ce l-a tras de păr pe Zhenquan Li (22 de ani), unul dintre jucătorii adversarilor. Cu câteva minute înainte, fotbalistul român ar fi recurs la același gest, însă arbitrii nu au sesizat momentul.
Ce i-ar fi spus jucătorul chinez lui Mitriță înainte să fie tras de păr
La o zi distanță, Mitriță a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a prezentat scuzele pentru comportamentul său, spunând că "am fost cuprins de emoții, mi-am pierdut controlul și nu am putut să mă stăpânesc".
Presa din China vine însă cu noi dezvăluiri și explică de ce Mitriță ar fi izbucnit la adresa adversarului său.
"Conform surselor de la stadion, de la începutul meciului și până la acel incident, Mitriță a fost victima unui abuz verbal în formă continuată din partea adversarului său. Mama lui Mitriță, soția sa, fiica sa și alți membri ai familiei au fost insultați în mod repetat, ceea ce a dus la răbufnirea sa", a spus Shutian Zhang, unul dintre reporterii care se ocupă de Zhejiang, potrivit presei chineze.
Zhenquan Li neagă. Ce suspendare riscă Mitriță
Zhenquan Li, fotbalistul tras de păr de Mitriță, care în martie a fost convocat în premieră la naționala de seniori a Chinei, a negat acest scenariu.
"Vreau să clarific ceva. Nu vorbesc limba română. Oamenii au senzația că vorbesc fluent în engleză, dar engleza mea e destul de slabă. Nu mă exprim foarte clar", a spus Zhenquan Li.
Presa chineză scrie că Alexandru Mitriță riscă o suspendare cel puțin trei etape pentru gestul său, dar și o amendă.
Mesajul lui Alexandru Mitriță după incident
Alex Mitriță a reacționat prin intermediul unui story postat pe Instagram. Fotbalistul român a transmis că regretă cele întâmplate și, pentru el, incidentul reprezintă o lecție din care are doar de învățat.
”Îmi prezint scuze pentru comportamentul meu din meciul de aseară. Am fost cuprins de emoții, mi-am pierdut controlul și nu am mai putut să mă stăpânesc. Regret sincer modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a adus echipei.
Îmi prezint scuze și față de fanii care ne-au sprijinit întotdeauna. Nu acesta este modul în care acționez de obicei și încalcă fairplay-ul pe care îl datorez colegilor mei și acestui joc.
Îmi asum întreaga responsabilitate și voi respecta și mă voi supune întotdeauna standardelor profesioniste și disciplinei cerute de un meci de fotbal.
Chiar dacă incidentul este unul regretabil, îl voi lua ca pe o lecție prin care mă pot dezvolta.
De acum înainte, am învățat din această greșeală. Mulțumesc pentru critici. Ne vedem pe teren”, a transmis Alex Mitriță într-un story postat pe Instagram.