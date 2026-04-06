Mitriță a văzut direct cartonașul roșu în minutul 87, după ce l-a tras de păr pe Zhenquan Li (22 de ani), unul dintre jucătorii adversarilor. Cu câteva minute înainte, fotbalistul român ar fi recurs la același gest, însă arbitrii nu au sesizat momentul.

Ce i-ar fi spus jucătorul chinez lui Mitriță înainte să fie tras de păr

La o zi distanță, Mitriță a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a prezentat scuzele pentru comportamentul său, spunând că "am fost cuprins de emoții, mi-am pierdut controlul și nu am putut să mă stăpânesc".

Presa din China vine însă cu noi dezvăluiri și explică de ce Mitriță ar fi izbucnit la adresa adversarului său.

"Conform surselor de la stadion, de la începutul meciului și până la acel incident, Mitriță a fost victima unui abuz verbal în formă continuată din partea adversarului său. Mama lui Mitriță, soția sa, fiica sa și alți membri ai familiei au fost insultați în mod repetat, ceea ce a dus la răbufnirea sa", a spus Shutian Zhang, unul dintre reporterii care se ocupă de Zhejiang, potrivit presei chineze.