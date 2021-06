Mayweather si Logan Paul au facut zeci de milioane! Ce suma au castigat cei doi pentru meciul demonstrativ de luni

Floyd Mayweather si Logan Paul s-au duelat in ring, luni, intr-un meci demonstrativ, iar cei doi au castigat o suma uriasa in urma bataliei.

Mayweather a reusit din nou sa castige o suma fantastica dintr-un eveniment de box. Chiar daca a fost un meci demonstrativ, fara a fi trecut in istoricul luptatorilor, au fost undeva intre 600.000 si 650.000 de cumparatori de pay-per-view, care se vindea la pretul de 49,99 dolari.

Nu au fost la fel de multi cumparatori ca in perioada in care Mayweather inca activa ca boxer profesionist, americanul a semnat in contract sa primeasca suma de 10 milioane de dolari garantat, plus inca 50% din incasari.

Doar din pay-per-view, starul american a castigat in jur de 16,5 milioane de dolari, la care se mai adauga si drepturile de imagine. Boxerul a declarat ca doar sponsorul principal care se afla pe sortul sau ii va vira in jur de 30 de milioane de dolari.

La un calcul estimativ, americanul ar castiga o suma totala de aproximativ 57 de milioane de euro. Pe de alta parte, Logan Paul, adversarul sau, are asigurata o suma de doar 250.000 de dolari, dar cu un plus de 10% din suma generata de pay-per-veiw. In total, youtuber-ul a castigat undeva in jurul sumei de 3,25 de milioane de dolari.