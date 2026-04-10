FOTO ȘI VIDEO Leonard Doroftei împlinește 56 de ani. Ce face în prezent legendarul pugilist, campion mondial la profesioniști, dar și la amatori

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leonard Doroftei împlinește 56 de ani.

TAGS:
Leonard Doroftei56 de aniBox
Din articol

Leonard Doroftei, palmares uriaș într-o carieră senzațională și la amatori, și la 'profi'

Leonard Doroftei a cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996, într-o vreme în care boxul amator era înțesat de talente uriașe care ulterior au cârmit spre profesioniști. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997. Palmaresul său la amatori este de 239 de victorii și 15 înfrângeri.

În 1997 Doroftei a devenit boxer profesionist și a semnat un contract cu gruparea din Canada Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

  • Leonard doroftei de comentat cantonament
×
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
Leonard Doroftei a rupt tăcerea după ce s-a scris că fiul său este milionar în Canada: ”Nu suntem columbieni!”
ÎNAPOI LA ARTICOL

Iată un fragment dintr-un interviu acordat recent de Doroftei pentru agerpres.

Spuneți-mi cum ați vrea să fie amintit un Leonard Doroftei în istoria boxului românesc?
Leonard Doroftei: Păi, sunt... campion. Și la amatori și la profesioniști. Sunt un boxer împlinit. Chiar sunt numărul unu ca boxer. Există boxeri amatori, există boxeri profesioniști, există și boxeri. Și doar prin muncă și determinare am reușit să ating vârful celor două lumi, al boxului amator și al boxului profesionist. Le-am atins și sunt un om împlinit. Nu mă consider cel mai bun, mă consider doar un om care a muncit și a reușit. Să știi, chiar mă simt un boxer împlinit și sunt mândru de asta. Pentru că m-am bătut cu inima. Când nimeni nu-mi dădea nicio șansă, nici la amatori, nici la profesioniști, am reușit. Și am reușit pentru că, o dată, a vrut Dumnezeu, și, a doua oară, am avut și inimă. Și m-a ajutat și inima ca să îmi împlinesc visul ăsta bun.

Și acum, ca antrenor, tot cu inima mergeți mai departe?
Leonard Doroftei: Acum sunt mai nebun decât am fost ca sportiv. Gândește-te că atunci făceam o oră antrenament dimineața, o oră și jumătate, seara. Iar acum fac patru-cinci ore dimineața, patru-cinci ore seara. Și muncesc non-stop, țopăi non-stop. Când era sportiv ziceam că de abia aștept să scap de box, să nu mai văd sala. Acum muncesc ca un nebun să evoluez în fiecare zi. Vreau să evoluez în fiecare zi, aș vrea mai mult și mai mult. Îmi cer mie să evoluez mai mult în serie, în pregătire, în viteză, cu copiii, pe brațe... Doamne, ce fac cu ei...

CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!