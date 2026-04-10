Leonard Doroftei, palmares uriaș într-o carieră senzațională și la amatori, și la 'profi'
Leonard Doroftei a cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996, într-o vreme în care boxul amator era înțesat de talente uriașe care ulterior au cârmit spre profesioniști. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997. Palmaresul său la amatori este de 239 de victorii și 15 înfrângeri.
În 1997 Doroftei a devenit boxer profesionist și a semnat un contract cu gruparea din Canada Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.
A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.
Iată un fragment dintr-un interviu acordat recent de Doroftei pentru agerpres.
Spuneți-mi cum ați vrea să fie amintit un Leonard Doroftei în istoria boxului românesc?
Leonard Doroftei: Păi, sunt... campion. Și la amatori și la profesioniști. Sunt un boxer împlinit. Chiar sunt numărul unu ca boxer. Există boxeri amatori, există boxeri profesioniști, există și boxeri. Și doar prin muncă și determinare am reușit să ating vârful celor două lumi, al boxului amator și al boxului profesionist. Le-am atins și sunt un om împlinit. Nu mă consider cel mai bun, mă consider doar un om care a muncit și a reușit. Să știi, chiar mă simt un boxer împlinit și sunt mândru de asta. Pentru că m-am bătut cu inima. Când nimeni nu-mi dădea nicio șansă, nici la amatori, nici la profesioniști, am reușit. Și am reușit pentru că, o dată, a vrut Dumnezeu, și, a doua oară, am avut și inimă. Și m-a ajutat și inima ca să îmi împlinesc visul ăsta bun.
Și acum, ca antrenor, tot cu inima mergeți mai departe?
Leonard Doroftei: Acum sunt mai nebun decât am fost ca sportiv. Gândește-te că atunci făceam o oră antrenament dimineața, o oră și jumătate, seara. Iar acum fac patru-cinci ore dimineața, patru-cinci ore seara. Și muncesc non-stop, țopăi non-stop. Când era sportiv ziceam că de abia aștept să scap de box, să nu mai văd sala. Acum muncesc ca un nebun să evoluez în fiecare zi. Vreau să evoluez în fiecare zi, aș vrea mai mult și mai mult. Îmi cer mie să evoluez mai mult în serie, în pregătire, în viteză, cu copiii, pe brațe... Doamne, ce fac cu ei...