Legendar boxer și un om cu inimă mare, mereu admirabil când vine vorba să ajute sportul românesc, Leonard Dorin Doroftei a împlinit ieri 56 de ani și trudește pentru a scoate noi campioni în nobila artă, disciplină cu tradiție în țara noastră.

După ce a locuit câțiva ani în Canada, Leonard Doroftei s-a întors în România și s-a stabilit în București, unde și-a inaugurat recent, cum îl denumește el, un... atelier de box, apropiat sufletului său. Cu câteva zile înainte de a împlini 56 de ani, ploieșteanul care a început boxul cu Titi Tudor a fost întrebat cum vrea să-și aducă aminte fanii nobilei arte de el?

Leonard Doroftei: "Chiar mă simt un boxer împlinit"

"Păi, sunt... campion. Și la amatori și la profesioniști. Sunt un boxer împlinit. Chiar sunt numărul unu ca boxer. Există boxeri amatori, există boxeri profesioniști, există și boxeri. Și doar prin muncă și determinare am reușit să ating vârful celor două lumi, al boxului amator și al boxului profesionist. Le-am atins și sunt un om împlinit.

Nu mă consider cel mai bun, mă consider doar un om care a muncit și a reușit. Să știi, chiar mă simt un boxer împlinit și sunt mândru de asta. Pentru că m-am bătut cu inima. Când nimeni nu-mi dădea nicio șansă, nici la amatori, nici la profesioniști, am reușit. Și am reușit pentru că, o dată, a vrut Dumnezeu, și, a doua oară, am avut și inimă. Și m-a ajutat și inima ca să îmi împlinesc visul ăsta bun", a declarat Leonard Doroftei pentru Agerpres înainte cu câteva zile de a împlini vârsta de 56 de ani.