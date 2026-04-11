FOTO ȘI VIDEO Leonard Doroftei, un adevărat campion mondial! "Am reușit când nimeni nu-mi dădea vreo șansă". Imagini de colecție din cariera "Moșului"

Alexandru Hațieganu
Leonard Doroftei a împlinit vineri vârsta de 56 de ani.

Legendar boxer și un om cu inimă mare, mereu admirabil când vine vorba să ajute sportul românesc, Leonard Dorin Doroftei a împlinit ieri 56 de ani și trudește pentru a scoate noi campioni în nobila artă, disciplină cu tradiție în țara noastră.

După ce a locuit câțiva ani în Canada, Leonard Doroftei s-a întors în România și s-a stabilit în București, unde și-a inaugurat recent, cum îl denumește el, un... atelier de box, apropiat sufletului său. Cu câteva zile înainte de a împlini 56 de ani, ploieșteanul care a început boxul cu Titi Tudor a fost întrebat cum vrea să-și aducă aminte fanii nobilei arte de el?

Leonard Doroftei: "Chiar mă simt un boxer împlinit"

"Păi, sunt... campion. Și la amatori și la profesioniști. Sunt un boxer împlinit. Chiar sunt numărul unu ca boxer. Există boxeri amatori, există boxeri profesioniști, există și boxeri. Și doar prin muncă și determinare am reușit să ating vârful celor două lumi, al boxului amator și al boxului profesionist. Le-am atins și sunt un om împlinit.

Nu mă consider cel mai bun, mă consider doar un om care a muncit și a reușit. Să știi, chiar mă simt un boxer împlinit și sunt mândru de asta. Pentru că m-am bătut cu inima. Când nimeni nu-mi dădea nicio șansă, nici la amatori, nici la profesioniști, am reușit. Și am reușit pentru că, o dată, a vrut Dumnezeu, și, a doua oară, am avut și inimă. Și m-a ajutat și inima ca să îmi împlinesc visul ăsta bun", a declarat Leonard Doroftei pentru Agerpres înainte cu câteva zile de a împlini vârsta de 56 de ani.

  • 22 victorii - o remiză - o înfrângere e recordul lui Doroftei la profesioniști
  • 56 de ani a împlinit Doroftei pe 10 aprilie
  • Doroftei a fost președinte al Federației Române de Box

Leonard Doroftei, palmares uriaș într-o carieră senzațională și la amatori, și la 'profi'

Leonard Doroftei a cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996, într-o vreme în care boxul amator era înțesat de talente uriașe care ulterior au cârmit spre profesioniști. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997. Palmaresul său la amatori este de 239 de victorii și 15 înfrângeri.

În 1997 Doroftei a devenit boxer profesionist și a semnat un contract cu gruparea din Canada Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Leonard Doroftei împlinește 56 de ani. Ce face în prezent legendarul pugilist, campion mondial la profesioniști, dar și la amatori
Leonard Doroftei împlinește 56 de ani. Ce face în prezent legendarul pugilist, campion mondial la profesioniști, dar și la amatori
Leonard Doroftei, tăios în interviu! Care este problema boxului românesc și de ce ne-au dispărut campionii
Leonard Doroftei, tăios în interviu! Care este problema boxului românesc și de ce ne-au dispărut campionii
Ce rentă viageră încasează Leonard Doroftei, lună de lună, de la statul român
Ce rentă viageră încasează Leonard Doroftei, lună de lună, de la statul român
ULTIMELE STIRI
Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026
Elena Zaharia, medalie de bronz la WTT Feeder Cappadocia II 2026
Surpriză uriașă! Ce pune la cale Luiz Suarez
Surpriză uriașă! Ce pune la cale Luiz Suarez
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Tabloul complet de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
Jucătorul mult dorit de FCSB nu regretă plecarea. Concluzia trasă la 3 luni după transfer
Jucătorul mult dorit de FCSB nu regretă plecarea. Concluzia trasă la 3 luni după transfer
Starul lui Inter a scos telefonul și a arătat o poză veche cu Cristi Chivu. Motivul
Starul lui Inter a scos telefonul și a arătat o poză veche cu Cristi Chivu. Motivul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie



Recomandarile redactiei
Jucătorul mult dorit de FCSB nu regretă plecarea. Concluzia trasă la 3 luni după transfer
Jucătorul mult dorit de FCSB nu regretă plecarea. Concluzia trasă la 3 luni după transfer
Surpriză uriașă! Ce pune la cale Luiz Suarez
Surpriză uriașă! Ce pune la cale Luiz Suarez
Starul lui Inter a scos telefonul și a arătat o poză veche cu Cristi Chivu. Motivul
Starul lui Inter a scos telefonul și a arătat o poză veche cu Cristi Chivu. Motivul
Arsenal - Bournemouth, în direct pe VOYO 14:30! Arteta are titlul la îndemână
Arsenal - Bournemouth, în direct pe VOYO 14:30! Arteta are titlul la îndemână
Neymar, la Cupa Mondială cu Brazilia? Mesaj clar al lui Carlo Ancelotti, cu două luni înainte
Neymar, la Cupa Mondială cu Brazilia? Mesaj clar al lui Carlo Ancelotti, cu două luni înainte
Alte subiecte de interes
Leonard Doroftei dă cărțile pe față despre fiul său "milionar"
Leonard Doroftei dă cărțile pe față despre fiul său "milionar"
Moment important în viața lui Doroftei. Campionul mondial a făcut anunțul pe Facebook
Moment important în viața lui Doroftei. Campionul mondial a făcut anunțul pe Facebook
Situație dramatică pentru fostul antrenor al lui Maradona! "Nu mai recunoaște pe nimeni!"
Situație dramatică pentru fostul antrenor al lui Maradona! "Nu mai recunoaște pe nimeni!"
Cel mai bun dintre pământeni. Caramavrov îl consideră pe Mihai Leu un campion mondial al bunului simț, al onoarei și al mărinimiei
Cel mai bun dintre pământeni. Caramavrov îl consideră pe Mihai Leu un campion mondial al bunului simț, al onoarei și al mărinimiei
Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani. Ce face azi fosta mare atletă, vicecampioană olimpică la Atena și campioană mondială
Ionela Tîrlea împlinește 50 de ani. Ce face azi fosta mare atletă, vicecampioană olimpică la Atena și campioană mondială
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Câte săptămâni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri în circuit
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Câte săptămâni a stat pe primul loc WTA și cum arată raportul victorii / eșecuri în circuit
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

