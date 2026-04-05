Pugilistul american, supranumit „Bronze Bomber”, a câștigat confruntarea desfășurată în O2 Arena la capătul unui meci spectaculos, care a fost decis la finalul celor 12 runde prin decizia împărțită a arbitrilor judecători.

Scenă atipică în ring

În runda a opta, după ce Chisora a reușit să puncteze cu o dreaptă puternică, Wilder a reacționat prompt. Acesta a ripostat cu o serie de pumni, forțându-l pe britanic să se retragă și să se sprijine de corzi. Acolo s-a consumat momentul care a captat atenția tuturor.

Cu o fracțiune de secundă înainte de a lansa o lovitură puternică, Wilder i-a spus rivalului său: „I love you” (tr. - Te iubesc). Imediat după ce a rostit aceste cuvinte, americanul și-a trimis adversarul la podea.