Tyson a câștigat în urma turneelor competiționale peste 400 milioane de euro, dar boxerul n-a știut întotdeauna cum să-și gestioneze banii și a făcut "multe prostii" cu ei. Potrivit Celebrity Net Work, americanul dispune doar de 10 milioane de euro avere, în acest moment.

Motivul pentru care averea lui Tyson s-a scurs

Boxerul a dezvăluit motivul pentru care și-a cheltui banii lipsit de scrupule. De-a lungul carierei, când buzunarele americanului erau umplute cu bani, Tyson și-a achiziționat lanțuri cu diamante, cadă din aur și tigrii bengalezi, a anunțat publicația Marca.

„Când faci atât de mulți bani, te țin destul de mult timp. Banii nu dispar cât ai clipi, mi-au trebuit 15 sau 16 ani să rămân falid. Am făcut multe prostii, la modul 'hei, iubito, îți place mașina aia? Ok, vino și petrece weekendul cu mine', lucruri nebunești pe care le poți face cu banii tăi”, au fost cuvintele lui Mike, potrivit sursei de mai sus.

Tyson nu își dorește să antreneze

Întrebat dacă va deveni antrenor, Mike Tyson a precizat recent că nu își dorește acest lucru, i-ar ocupa prea mult și nu ar mai avea timp de nimic. Americanul a explicat dedicarea pe care trebuie să o dețină un antrenor și prezența efectivă cu boxerii.

„Nu am timp, am treburi de făcut, nu am timp să fiu în sală în fiecare zi, toată ziua, asta face un antrenor, este jobul lui, în fiecare zi, nonstop în sală. Aș prefera să fiu plătut cu 8 milioane de euro altundeva decât să stau în sală zilnic. Ascultă, când ești antrenor, ești psihiatru, mamă, tată, tată vitreg, ești totul”, au fost cuvintele lui Mike Tyson în podcastul lui Rosie Perez.