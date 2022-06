Mike Tyson a câștigat în cariera sa peste 430 milioane de euro, anunță Celebrity Net Worth. Publicația mai spune că, în clipa actuală, boxerul deține o avere estimată la aproape 10 milioane de euro. "Copilul dinamită", așa cum era poreclit în primii ani de carieră, nu se mai preocupă de box la fel ca la început.

Tyson are propriile sale afaceri, cum ar fi energizantul denumit după numele său sau chiar guma de mestecat cu cannabis.

Întrebat dacă va deveni antrenor, Mike Tyson a precizat recent că nu își dorește acest lucru, i-ar ocupa prea mult și nu ar mai avea timp de nimic. Americanul a explicat dedicarea pe care trebuie să o dețină un antrenor și prezența efectivă cu boxerii.

„Nu am timp, am treburi de făcut, nu am timp să fiu în sală în fiecare zi, toată ziua, asta face un antrenor, este jobul lui, în fiecare zi, nonstop în sală. Aș prefera să fiu plătut cu 8 milioane de euro altundeva decât să stau în sală zilnic. Ascultă, când ești antrenor, ești psihiatru, mamă, tată, tată vitreg, ești totul”, au fost cuvintele lui Mike Tyson în podcastul lui Rosie Perez.

