Pugilistul britanic Tyson Fury l-a pus la podea pe compatriotul său Dillian Whyte cu un upercut violent de dreapta, în repriza a şasea a meciului pentru centura WBC, care a avut loc pe Stadionul Wembley, în faţa a 94.000 de spectatori, o asistenţă record în Marea Britanie după Al Doilea Război Mondial la un meci de box.

"Am fost plecat pentru o perioadă lungă de timp. Am îndeplinit tot ce mi-am dorit vreodată să îndeplinesc. Mă voi retrage ca fiind doar al doilea greu din istorie, după Rocky Marciano, care se retrage neînvins. Am fost imbatabil la acest meci", a declarat imediat după meciul de pe Wembley Tyson Fury.

După gala fantastică de pe Wembley, în fața a 94.000 de spectatori, Fury s-a ales cu o sumă uriașă înainte de retragerea din box. A câștigat 80% din totalul banilor puși la bătaie pentru această partidă, adică 25,6 milioane de euro, iar restul de 6,5 milioane de euro au fost încasați de Dilian Whyte.

Aflat la Cannes în vacanță, Tyson Fury a fost protagonistul unui gest neașteptat.

După ce a ieșit dintr-un local, sportivul a încercat să se urce într-un taxi, însă șoferul a refuzat să-l lase în mașină, moment în care Fury a început să lovească automobilul cu pumnii și picioarele.

Boxerul a fost oprit cu greu de prietenii cu care se afla, dar și de tatăl său.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYB pic.twitter.com/6m3YxkrXys