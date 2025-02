Fostul mare boxer filipinez Manny Pacquiao analizează posibilitatea revenirii în ring şi deja ştie cu cine s-ar putea confrunta, conform cotidianului Marca.

Fostul pugilist a făcut trimitere la un campion mondial pe care să-l întâlnească în meciul respectiv.

Pentru fanii lui Pacquiao, retragerea unui luptător nu este neapărat absenţa sa din ring pentru totdeauna.

Uneori, necesitatea de revenire în ring este de a retrăi triumful recent, de a simţi adrenalina sau chiar pentru raţiuni economice. Este un fapt cunoscut că un meci de revenire este în interesul fanilor indiferent dacă este vorba despre un meci de titlu sau despre un spectacol, iar recent atenţia a fost îndreptată asupra lui Manny Pacquiao.

S-a retras în 2021 pentru a deveni președinte în Filipine



Din punct de vedere oficial, el s-a retras în septembrie 2021 cu scopul de a candida la alegerile prezidenţiale în ţara sa natală, fără să câştige scrutinul.

Sean Gibbons, agentul pugilistului, a comentat cu un an în urmă pentru Boxing Scene despre posibilitatea revenirii lui ''Pacman'' în ring pentru că el ''are foarte multe pentru care să lupte'', chiar dacă are vârsta de 46 de ani.

Recent, publicaţia ES News a postat un videoclip de la Noaptea Campionilor IBA din decembrie 2024, unde a avut loc o celebrare a carierei lui Manny Pacquiao după ce a fost inclus în Boxing Hall of Fame, fiind singurul campion în opt divizii.

Manny însuşi a menţionat anterior că sunt doar doi luptători cu care ar lupta: Ryan Garcia sau Gervonta Davis, pe care ar fi vrut să-i întâlnească în 2022. Campionul WBA la categoria uşoară trebuie să lupte câţiva ani înainte să fie sigur şi să revină în ring.

Când cei doi pugilişti s-au întâlnit, în 2023, victoria a revenit lui Gervonta Davis prin KO.

”Pacman” vs ”Tancul”



Totuşi, s-a speculat că Davis se va retrage din box în cursul anului. Când ''Pacman'' a fost întrebat în timpul galei din decembrie dacă cel supranumit ''Tancul'' ar putea să fie parte din Hall of Fame, el a spus în mod surprinzător că ''el are mai multe meciuri înaintea lui'' şi a adăugat: ''Vom vedea, apoi vom vedea dacă va avea loc anul viitor revenirea sa în box'', conform Agerpres.

În conformitate cu aceste declaraţii, pentru Manny Pacquiao profilul ideal de luptător pentru a reveni în ring este Gervonta Davis.

În martie, ''Tancul'' va lupta cu Lamont Roach, iar dacă va câştiga, mult aşteptata revenire a lui ''Pacman'' ar putea deveni realitate.