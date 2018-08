OFICIAL! Conor McGregor revine in ring pe 6 octombrie! Cu cine lupta dupa ce a facut 100 de milioane cu Mayweather

Vezi cine e adversarul lui McGregor.

Mult asteptata revenire a lui Conor McGregor are in sfarsit loc. Irlandezul va da piept cu marele sau rival din UFC, rusul Khabib Nurmagomedov, pe 6 octombrie in acest an.

Rusul este neinvins in MMA si este campionul interimar al diviziei -70kg din UFC, dupa ce Conor si-a pierdut locul de rege dupa o pauza de aproape 2 ani din cusca, perioda in care a facut insa o avere in box dupa ce a luptat cu Floyd Mayweather, castigand peste 100 de milioane de dolari.

De la meciul cu Mayweather, Conor si-a luat o pauza foarte mare, insa a acceptat sa revina in cusca pentru un super meci cu Khabib. Lupta dintre cei doi va avea loc in Las Vegas, desi s-a vehiculat ca ar fi putut avea loc in Rusia, mai ales dupa ce Conor a fost invitatul lui Vladimir Putin la finala Cupei Mondiale din Rusia, din aceasta vara.