Naţionala României se reuneşte duminică, la Oradea, pentru ultimele două meciuri din grupa B a calificărilor europene la FIBA World Cup 2027, cu Grecia şi Muntenegru.

Pe cine mizează selecționerul Mihai Silvășan

Lotul convocat de antrenorul Mihai Silvăşan este format din jucătorii Daron Russell, Lucas Tohătan, Tudor Şomǎcescu, Vlad Nistor, Nandor Kuti, Dragoş Diculescu, Albert Stan, Mihai Măciucă, Bogdan Nicolescu, Ştefan Grasu, Bogdan Popa, Emanuel Căţe, Rareş Uţă, Cătălin Baciu, Denis Bădălău şi Christian Niţu.

Echipa României se va pregăti la Oradea timp de 10 zile, iar în 2 iulie va disputa, în aceeaşi sală, meciul de gală cu Grecia, liderul grupei B.

Trei zile mai târziu, tricolorii vor juca ultima partidă din calificările europene, în deplasare, cu Muntenegru.

Cum arată clasamentul grupei

Înainte ultimelor două etape, Grecia este lider, cu 7 puncte, urmată de Portugalia şi Muntenegru, cu câte 6, şi România, cu 5.

Primele trei clasate vor avansa în turul secund al calificărilor europene, astfel că meciurile din luna iulie sunt decisive pentru şansele României de a continua cursa către FIBA World Cup 2027.

Rezultatele anterioare din grupa B: Grecia – România 91-64, România – Muntenegru 75-80, Portugalia – România 99-82, România – Portugalia 101-96.

Turneul final FIBA World Cup 2027 va avea loc în Qatar, în perioada 27 august – 12 septembrie. news.ro

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