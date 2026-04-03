Cu Marcus Lewis și Jonathan Stark din nou în formă, Dinamo a câștigat și meciul cu CSM Târgu Jiu, scor 99-71, și a ajuns la 12 victorii consecutive în Liga Națională de baschet masculin!
Dinamo - CSM Târgu Jiu 99-71
”Business as usual în Ștefan cel Mare unde ⬜️🟥 au dispus de CSM Târgu Jiu într-o manieră categorică și au oferit un show de zile mari celor ce au reușit să fie prezenți la meciul din etapa 27.
📊 Marcus Lewis a topit inelele cu 26 de puncte, la care a adăugat 5 pase decisive și 4 recuperări.
Acesta a fost secondat de Jonathan Stark, din nou extrem de eficient, cu 20 de puncte, 4 pase decisive și 3 recuperări în doar 25 de minute”, a postat la final pagina CS Dinamo Baschet.
Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale rundei: liderul Oradea a pierdut
Liderul CSM CSU Raiffeisen Oradea şi CSO Voluntari au pierdut neaşteptat meciurile disputate, joi seara, în deplasare, în etapa a 27-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
CSM CSU Oradea a fost întrecută dramatic de CSU Sibiu, cu 77-76, în Sala Transilvania, după un coş de două puncte reuşit de Michael Anthony Randolph Jr când mai erau şapte secunde de joc.
Michael Anthony Randolph Jr, cu 24 puncte şi 4 pase decisive, a fost cel mai bun om al sibienilor, susţinut de Monyea Durrell Pratt, 11 p, 8 recuperări, 4 pd.
Kristopher Jameil Richard a fost cel mai bun marcator de la vicecampioni, cu 14 puncte.
CS SCM Politehnica Timişoara a surclasat-o pe CSO Voluntari cu 89-55, în Sala ''Constantin Jude'', dar ilfovenii s-au menajat pentru sferturile ENBL, subliniază Agerpres.
Bogic Vujosevic, cu 22 p, 6 pd, a fost artizanul victoriei echipei bănăţene.
Alte rezultate:
CSM Galaţi - CSM BBA Petrolul Ploieşti 88-90
CSM Târgu Mureş - CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 102-84
SCM ''U'' Craiova - CSM Corona Braşov 94-104
CS Rapid Bucureşti - FC Argeş Piteşti 82-77