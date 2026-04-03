Dinamo a ajuns la 12 victorii consecutive! O fază absolut fabuloasă și ”Business as usual” Baschet
Echipa din Ștefan cel Mare își continuă seria impresionantă din campionat.

Dinamo bucuresti Marcus Lewis Jonathan Stark CSM CSU Oradea
Cu Marcus Lewis și Jonathan Stark din nou în formă, Dinamo a câștigat și meciul cu CSM Târgu Jiu, scor 99-71, și a ajuns la 12 victorii consecutive în Liga Națională de baschet masculin!

Dinamo - CSM Târgu Jiu 99-71

”Business as usual în Ștefan cel Mare unde ⬜️🟥 au dispus de CSM Târgu Jiu într-o manieră categorică și au oferit un show de zile mari celor ce au reușit să fie prezenți la meciul din etapa 27.

📊 Marcus Lewis a topit inelele cu 26 de puncte, la care a adăugat 5 pase decisive și 4 recuperări. 

Acesta a fost secondat de Jonathan Stark, din nou extrem de eficient, cu 20 de puncte, 4 pase decisive și 3 recuperări în doar 25 de minute”, a postat la final pagina CS Dinamo Baschet.

Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale rundei: liderul Oradea a pierdut

Liderul CSM CSU Raiffeisen Oradea şi CSO Voluntari au pierdut neaşteptat meciurile disputate, joi seara, în deplasare, în etapa a 27-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

CSM CSU Oradea a fost întrecută dramatic de CSU Sibiu, cu 77-76, în Sala Transilvania, după un coş de două puncte reuşit de Michael Anthony Randolph Jr când mai erau şapte secunde de joc.

Michael Anthony Randolph Jr, cu 24 puncte şi 4 pase decisive, a fost cel mai bun om al sibienilor, susţinut de Monyea Durrell Pratt, 11 p, 8 recuperări, 4 pd.

Kristopher Jameil Richard a fost cel mai bun marcator de la vicecampioni, cu 14 puncte.

CS SCM Politehnica Timişoara a surclasat-o pe CSO Voluntari cu 89-55, în Sala ''Constantin Jude'', dar ilfovenii s-au menajat pentru sferturile ENBL, subliniază Agerpres.

Bogic Vujosevic, cu 22 p, 6 pd, a fost artizanul victoriei echipei bănăţene.

Alte rezultate:

CSM Galaţi - CSM BBA Petrolul Ploieşti 88-90

CSM Târgu Mureş - CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 102-84

SCM ''U'' Craiova - CSM Corona Braşov 94-104

CS Rapid Bucureşti - FC Argeş Piteşti 82-77

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo, hop pe locul 2 după victoria senzațională cu Universitatea Craiova! Cine a jucat ca un ”MONSTRU”
Adorabil la Galați! Cine a înscris coș după coș în timpul meciului în care Dinamo a bifat a 11-a victorie consecutivă
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

