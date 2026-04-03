Cu Marcus Lewis și Jonathan Stark din nou în formă, Dinamo a câștigat și meciul cu CSM Târgu Jiu, scor 99-71, și a ajuns la 12 victorii consecutive în Liga Națională de baschet masculin!

Dinamo - CSM Târgu Jiu 99-71

”Business as usual în Ștefan cel Mare unde ⬜️🟥 au dispus de CSM Târgu Jiu într-o manieră categorică și au oferit un show de zile mari celor ce au reușit să fie prezenți la meciul din etapa 27.

📊 Marcus Lewis a topit inelele cu 26 de puncte, la care a adăugat 5 pase decisive și 4 recuperări.

Acesta a fost secondat de Jonathan Stark, din nou extrem de eficient, cu 20 de puncte, 4 pase decisive și 3 recuperări în doar 25 de minute”, a postat la final pagina CS Dinamo Baschet.