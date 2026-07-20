Peste 20 zone de sport, mișcare și relaxare, peste 20.000 de oameni care au participat de-a lungul a trei zile la activități și s-au bucurat de momentele de entertainment și distracție și aproape 300 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3x3 sunt principalele repere ale unui weekend plin de acțiune la BCR Sport Arena Streetball Ploiești.

Leonard Doroftei, Gabi Torje, Jean Vlădoiu și campionul la patinaj viteză Eduard Nițu au făcut echipă pe terenul de baschet sub comanda legendarului antrenor al lui Doroftei, Titi Tudor "Prosop". Oponenți le-au fost actualii edili ai orașelor Ploiești și București, Mihai Polițanu și Ciprian Ciucu, alături de fost primar al Brașovului Allen Coliban și de prefectul județului Prahova, Dan Nicodim. Aceștia au fost coordonați de pe margine de către fosta mare campioană a gimnasticii românești, Corina Ungureanu."

Eduard Nițu a fost prezent și vineri seară la eveniment, alături de Gabriel Tamaș. Cei doi s-au duelat în mai multe probe de ștafetă cu mingea de baschet și cea de fotbal, alături de copiii prezenți în număr mare pe terenurile de sport de pe Bulevardul Castanilor.

„Știu ce reprezintă streetball-ul, am văzut și filme, știu ce înseamnă. Felicitări că țineți în fiecare an acest festival și cine știe poate veți descoperi și talente, am văzut că suntem cam bunicei la streetball. Și este bine că lumea face sport, asta e cel mai important, indiferent de sport, văd și tenis, e și fotbal, sunt toate sporturile aici", a declarat Tamaș.

„Eu n-am reușit să mă împrietenesc cu coșul, dar am avut echipă bună. Eu am fost veriga slabă, dar am știu să-mi aleg echipa", a mai spus Tamaș despre duelurile avute pe terenul de baschet.

Dintre cei aproape 300 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3x3, care au alcătuit un număr de 77 de echipe, peste 70 la sută au avut cel mult 18 ani, ceea ce evidențiază faptul că evenimentul asigură o excelentă platformă de dezvoltare a viitorilor sportivi și încurajează practicarea sportului în cadrul copiilor și tinerilor. Aproape 50 la sută dintre participanți au fost din București și Ilfov, iar peste 20 la sută au reprezentat Ploieștiul. În total au fost reprezentate în competiție 38 de orașe din România."