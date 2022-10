Salariul uriaș primit de mascotă din NBA surprinde pe toată lumea. Cât încasează pe an

Baschetul este cel mai bine plătit sport în USA, potrivit sportsbrief.com. Aceeași sursă a anunțat că jucătorii încasează, în urma unei medii, aproximativ 8 milioane de dolari (8,1 milioane de euro) pe an.

Publicația spaniolă Mundo Deportivo a anunțat cât încasează o mascotă în NBA, iar prețul este de-a dreptul uluitor.

Denver Nuggets își plătește mascota cel mai bine: Rocky primește nu mai puțin de 625,000 dolari (634,000 euro) pe an și încasează cei mai mulți bani dintre toate celelalte.

Aceeași sursă a mai anunțat că mascota este mult mai bine plătită decât Diana Taurasi, de trei ori campioană WNBA, de cinci ori medlaiată cu aur și cea care încasează cei mai mulți bani în baschetul feminin: 228,000 dolari (231,000 euro), cu 397,000 dolari (403,000 euro) mai puțin decât Rocky.

