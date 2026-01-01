Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a învins-o clar pe Portland Trail Blazers, cu 124-95, miercuri, pe teren propriu, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet.

Liderul Conferinţei de Vest a fost condus la victorie de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, care a marcat 30 de puncte, aceasta fiind a 13-a victorie consecutivă pentru Thunder.

Denver Nuggets a obţinut o victorie la Toronto, 106-103 cu Raptors, fără starul sârb Nikola Jokic, accidentat, însă l-a pierdut şi pe pivotul lituanian Jonas Valanciunas, accidentat la gambă după ce a reuşit 17 puncte, 9 recuperări şi 3 capace în 23 de minute.

