Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a învins-o clar pe Portland Trail Blazers, cu 124-95, miercuri, pe teren propriu, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet.
Liderul Conferinţei de Vest a fost condus la victorie de starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, care a marcat 30 de puncte, aceasta fiind a 13-a victorie consecutivă pentru Thunder.
Denver Nuggets a obţinut o victorie la Toronto, 106-103 cu Raptors, fără starul sârb Nikola Jokic, accidentat, însă l-a pierdut şi pe pivotul lituanian Jonas Valanciunas, accidentat la gambă după ce a reuşit 17 puncte, 9 recuperări şi 3 capace în 23 de minute.
S-a rupt și Victor Wembanyama
Francezul Victor Wembanyama nu va juca pentru San Antonio Spurs în perioada următoare, după ce s-a accidentat în meciul cu New York Knicks, câştigat de texani cu 134-132.
''Wemby'' marcase 31 de puncte şi reuşise 13 recuperări până în momentul accidentării.
Rezultatele înregistrate în NBA în ultima zi a anului 2025
Toronto Raptors - Denver Nuggets 103-106
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 113-114
Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 124-95
Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 134-118
San Antonio Spurs - New York Knicks 134-132
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 129-113
Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 126-102
Indiana Pacers - Orlando Magic 110-112
Charlotte Hornets - Golden State Warriors 125-132
Podiumul din Conferinţa de Est
1. Detroit Pistons 25 de victorii - 8 înfrângeri
2. New York Knicks 23-10
3. Boston Celtics 20-12
...
Podiumul din Conferinţa de Vest
1. Oklahoma City Thunder 29-5
2. San Antonio Spurs 24-9
3. Denver Nuggets 23-10
...