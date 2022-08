LeBron James, contract de aproape 100 milioane de euro. Sumele exorbitante care se învârt în NBA + cine este cel mai bine plătit baschetbalist

LeBron James este unul dintre cei mai tari baschetbaliști din NBA din toate timpurile, alături de sportivi precum Michael Jordan, Kobe Bryant sau Stephen Curry.

Zilele trecute, agentul americanului a anunțat noua înțelegere cu Los Angeles Lakers. Citat de publicația engleză Sky Sports, LeBron James a semnat o prelungire până în sezonul 2024/25 și va încasa 95.6 milioane de euro.

Conform unui material publicat de ESPN.com, Stephen Curry, baschetbalistul de la Golden State Warriors, este cel mai bine plătit sportiv din NBA, cu 47.4 milioane de euro pe an. Ocupantul locului doi este Russell Westbrook, de la Los Angeles Lakers, cu 46.4 milioaen de euro, iar pe locul trei se află LeBron James cu 43.9 milioane de euro.

LeBron James a debutat în NBA la vârsta de 19 ani pentru Cleveland Cavaliers. A evoluat pentru șapte sezoane consecutive, până în 2010, când Miami Heat l-a primit la echipă, însă, la finalul stagiunii 2013/14, baschetbalistul a revenit la prima sa echipă: Cleveland. Los Angeles Lakers a pus ochii pe starul american și l-a adus la începutul sezonului 2018/19.

