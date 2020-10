OMAGIUL SUPREM pentru Kobe Bryant! LA Lakers si LeBron au CASTIGAT TITLUL in NBA

Los Angeles Lakers a castigat titlul NBA dupa ce s-au impus cu 4-2 la general in finala cu Miami Heat.

LA Lakers, alaturi de LeBron James au cucerit titlul pentru a 17-a oara in istorie si o egaleaza pe rivala Boston la numarul de titluri castigate.

In urma unui an umbrit de moartea lui Kobe Bryant, unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria NBA, cei de la LA Lakers i-au adus un omagiu suprem. Astfel, victoria cu 106-93 din al saselea meci cu Miami Heat a adus titlul lui LA, la 10 ani de la cucerirea ultimului astfel de trofeu.

In urma cu 10 ani, LA Lakers castiga titlul NBA chiar sub comanda lui Kobe Bryant. LeBron James a fost decisiv in meciurile cu Miami Heat si a reusit sa il omagieze pe Bryant pe teren.

The closing call as the @Lakers become 2020 NBA Champions, capturing their 17th title in franchise history! #LakeShow pic.twitter.com/jjgr4qvQ1n — NBA (@NBA) October 12, 2020