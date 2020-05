Final de ancheta in cazul mortii lui Kobe Bryant! Rezultatele autopsiei au sosit: ce spun testele toxicologice

Elicopterul personal al lui Kobe Bryant s-a prabusit pe 26 ianuarie.

Pilotul elicopterului nu a consumat alcool si nici droguri inaintea accidentului, se arata in rezultatele autopsiei, publicate de AFP.

Ara Zobayan, in varsta de 50 de ani, era pilotul elicopterului personal al lui Kobe Bryant, iar pe 26 ianuarie il transporta pe fostul jucator din NBA la un turneu de baschet.

Vizibilitatea extrem de redusa a facut ca aparatul de zbor sa se prabuseasca, iar Kobe Bryant si fiica sa Gianna si-au pierdut viata.

"Testele toxicologice nu au detectat nicio prezenta de alcool sau droguri. Substantele testate includ: benzodiazepina, cocaina, fentanil, heroina, marijuana, opioide, feniciclidina, si amfetamina", se arata in raportul legistilor din Los Angeles.

Conform anchetei, elicopterul se deplasa cu o viteza de 296 km/h, in conditii de ceata, atunci cand s-a prabusit pe o colina la nord-vest de Los Angeles.

In privinta lui Kobe Bryant, raportul afirma ca acesta a decedat in urma leziunilor suferite in urma accidentului, la fel ca si ceilalti pasageri.