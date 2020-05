O investitie uitata a lui Kobe Bryant ii aduce acum sotiei sale 200 de milioane de dolari!

Disparitia tragica a lui Kobe Bryant a cutremurat intreaga lume.

Plecarea lui, alaturi de fiica sa Gianna, a lasat un gol urias si o durere fara margini in familia sa. La aproape 4 luni de la decesul lui Kobe, vaduva lui poate obtine sute de milioane de dolari ca urmare a unei investitii facute de sportiv in urma cu mai multi ani.



Legendarul baschetbalist a investit atunci 5 milioane de dolari intr-o companie care produce bauturi racoritoare pentru sportivi. In 2018, firma a fost cumparata de Coca-Cola, iar actiunile lui Kobe Bryant au ajuns acum la suma de 200 de milioane de dolari.

In alta ordine de idei, jurnalistii americani au adus in atentia publicului faptul ca cea mai mica dintre fiicele baschetbalistului, Capri, in varsta de doar 9 luni, nu a fost trecuta in testament.

Fosta sotie a lui Kobe, Vanessa Bryant, a depus actele pentru modificarea testamentului, moment in care a aflat ca documentul nu fusese modificat dupa nasterea mezinei.



Legendarul jucator al lui LA Lakers, Kobe Bryant, a murit la doar 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabusit. La bord se afla si fiica sa, Gianna, in varsta de doar 13 ani, care si-a pierdut si ea viata.