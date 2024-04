Înregistrări video arată momentul în care Strahinja și Nemanja Jokic par să se confrunte cu doi fani din tribunele "Ball Arena", în timpul celui de-al doilea meci al seriei de playoff-uri contra Los Angeles Lakers. În final, Strahinja pare să își folosească pumnul drept pentru a lovi unul dintre suporteri.

Denver Nuggets nu a emis încă o declarație oficială, dar este clar că analizează incidentul și că NBA va urma să ia măsuri în acest caz.

NBA investigates Nikola Jokic's brother for punching a fan in Game 2 of the Nuggets-Los Angeles Lakers series ????pic.twitter.com/PaRUVkAB28