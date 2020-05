Compania care detinea elicopterul in care a murit Kobe Bryant sustine ca starul NBA cunostea riscurile! Ce au declarat reprezentantii firmei la proces

Kobe Bryant ar fi cunoscut riscurile la care se supune atunci cand zbura cu elicopterul.

Procesul care vrea sa stabileasca in ce conditii au murit Kobe Bryant, fiica sa Gianna, dar si alte 7 persoane, in 26 ianuarie, in urma unui accident aviatic in California, a inceput. Compania Island Express, cea care detinea elicopterul prabusit, sustine ca starul NBA cunostea riscurile la care se supune, informeaza Mediafax.

"Si-au asumat un risc cunoscut", s-au aparat reprezentantii.

Cei de la ANSA relateaza ca pentru companie, zborul cu elicopterul este un pericol indiferent de situatie, iar cei care aleg sa foloseasca aceasta modalitate de transport trebuie sa stie ca isi risca viata de fiecare data.

Din primele informatii, elicopterul s-a ridicat de la sol, chiar daca prognoza meteo nu era una favorabila. Island Express a numit ceata ca fiind un "act al lui Dumnezeu".

La proces, compania a solicitat ca daunele cerute de rudele victimelor sa fie reduse sau chiar eliminate.