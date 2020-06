Aniversare trista in familia Bryant. Fiica cea mica a lui Kobe a implinit 1 an! Mesajul plin de DURERE al mamei Vanessa 

Decedat la inceputul anului intr-un accident de elicopter, fostul mare baschetbalist Kobe Bryant n-a apucat sa se bucure de prima aniversare a micutei Capri, cea de-a patra fiica pe care a avut-o impreuna cu sotia Vanessa.

Sambata, 20 iunie, ar fi fost motiv de mare sarbatoare in familia Bryant, asta daca n-ar fi existat dramaticul incident in care si-au pierdut viata Kobe, dar si una dintre fiicele sale, Gianna, in varsta de 13 ani. In urma celor doi au ramas o mama indurerata si alte trei fete, Natalia (17 ani), Bianka (3 ani) si Capri, mezina trecandu-si si ea in cont primul an de viata.

Pentru a celebra totusi momentul, Vanessa Bryant a postat pe contul privat de Instagram un mesaj sfasietor. "La multi ani, Capri! Mami, Tati, Nani, Gigi si BB te iubesc atat de mult! Dumnezeu sa te binecuvanteze, printesa scumpa", a scris vaduva legendarului baschetbalist, care a tinut sa mentioneze si cat de mult ii este dor de Kobe si Gianna.

De mentionat faptul ca sarbatorita Capri poarta si numele Kobe, ca o legatura nepieritoare intre cei doi, tata si fiica. De asemenea, Capri era poreclita "Koko-Bean" (Bean fiind al doilea prenume pe care il purta Bryant).