LeBron James, provocat de Novak Djokovic la un meci de baschet 1-la-1: ce i-a raspuns superstarul care domina NBA-ul cu Los Angeles Lakers

Intr-un videoclip publicat pe Twitter, Novak Djokovic s-a filmat dribland, patrunzand si aruncand cu brio la cos, cu ocazia unui meci demonstrativ de baschet jucat alaturi de tenismenii participanti la Adria Tour.

In descrierea clipului, Novak Djokovic i-a adresat o intrebare liderului echipei care domina Conferinta de Vest, spunand: "Sunt pregatit pentru un meci 1-la-1, LeBron?"

Djokovic a primit raspuns subit, LeBron afirmand: "Ha! O sa spun ca da, esti pregatit! Miscarea de dupa aruncare e frumoasa, prietene (n.r. se refera la pozitia corpului si implicit a incheieturii in timp ce mingea e in aer, similara cu cea facuta de LeBron)," i-a raspuns LeBron James numarului 1 ATP.

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! ???????????????????? https://t.co/fMUocbVMRL