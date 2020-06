Tatal lui Novak Djokovic IL URASTE pe Roger Federer: "Retrage-te, du-te creste-ti copiii, schiaza! Timpul tau s-a dus!"

Novak Djokovic a castigat singurul Grand Slam desfasurat pana acum in 2020, ajungand astfel la 17 titluri de acest calibru, cu doar doua mai putine decat cele 19 ale lui Rafael Nadal si cu 3 in minus raportat la performantele elvetianului Roger Federer, cel mai titrat tenismen din istorie cu 20 de trofee in cele patru turnee mari ale tenisului mondial.

Srdjan Djokovic, tatal liderului ATP insa a dezvoltat o animozitate puternica fata de Roger Federer si a produs una dintre cele mai intrigante declaratii facute in ultima perioada in lumea tenisului, zicand despre cel mai laureat tenismen din istoria Wimbledonului ca a nu e cel mai bun jucator din istorie si ca ar trebui sa se retraga pentru a avea timp sa-si creasca cei patru copii.

"Faptul ca Roger Federer nu va ramane cel mai bun din istorie e o realitate, de aceea el cultiva atata ura fata de fiul meu. E adevarat ca au o relatie de respect nutrita de-a lungul anilor, dar de ce ar continua un barbat de 40 de ani sa joace? O face pentru ca nu poate suporta gandul ca atat fiul meu, cat si Rafa (n.r. Nadal) vor fi mai buni decat el. Du-te creste-ti copiii, schiaza si fa chestii interesante acum. Timpul tau s-a dus," a fost declaratia halucinanta facuta de Srdjan Djokovic, potrivit Punto de break.

Roger Federer va implini in data de 8 august 39 de ani, Novak Djokovic a implinit in urma cu o luna 33 de ani, iar Rafael Nadal a ajuns in iunie la 34 de ani impliniti.