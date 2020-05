DEZVALUIRI-SOC: Novak Djokovic a vrut sa se retraga din tenis in 2018, dar sotia lui, Jelena l-a convins sa nu renunte

Timp de zece zile in 2018, Novak Djokovic a fost convins ca nu va mai reveni in tenisul profesionist.

Novak Djokovic a fost pe cale sa renunte la cariera sa de tenismen profesionist in 2018, an in care sarbul s-a zbatut in a-si recupera forma de odinioara aflandu-se in recuperare dupa o operatie suferita la cotul mainii drepte.

In cadrul turneului ATP Masters 1000 de la Miami, Djokovic pierdea in urma cu doi ani in favoarea francezului Benoit Paire, scor 3-6, 4-6, rezultatul acesta fiind cel care i-a pus capac rabdarii si l-a condus pe Novak la decizia temporara de a-si anunta familia cu privire la retragerea sa din tenis. Din fericire pentru Jelena, sotia lui, dar si pentru milioanele de fani din intreaga lume, hotararea a stat in picioare doar zece zile, schimbarea deciziei campionului de la AO 2020 avand loc ca efect al urmatoarelor evenimente.

Jelena Djokovic: "Dar nu poti sa renunti. Ce faci? Asta nu e timpul retragerii!"



"Mi-a spus ca renunta la tenis; e adevarat. A pierdut in Miami, a fost o infrangere teribila, dupa care ne-a adunat pe toti acasa si ne-a spus: 'Stiti, am terminat-o cu tenisul.' I-am raspuns (n.r. dupa secunde de pauza): 'Ce!?' Iar el a replicat: 'Eduardo, poti sa vorbesti cu sponsorii mei. Vreau sa fii clar cu ei. Nu stiu daca ma opresc timp de 6 luni, un an sau pentru totdeauna, doar spune-le; daca simt ca vor sa ma sustina in continuare, sunt fericit, daca nu, vreau sa ma asigur ca toata lumea stie despre asta," a relatat Jelena Djokovic pentru emisiunea In Depth with Graham Bensinger.

"Cand Novak decide ca nu mai vrea sa joace tenis, nu vrea sa mai auda despre tenis, nu vrea sa mai vada meciuri de tenis, nu vrea sa mai aiba nimic a face cu tenisul. Dar eu iubesc tenisul. Asa ca am mers intr-o vacanta, i-am luat pe copii cu mine, iar a treia sau a patra zi a venit si el la teren. M-a vazut jucand impotriva robotului, copiii adunau mingi, ne distram; nu era doar antrenament, cum era pentru el, o treaba prea serioasa si competitiva. El voia doar sa se bucure de tenis si sa nu simta presiunea. Din fericire, a vazut cat de mult ne distram si cat ne bucuram sa fim pe teren, moment in care el, descult si la bustul gol, a intrebat: 'Imi dati va rog, o racheta?', a povestit sotia lui Nole.

"Nu, tu nu mai joci. Ai renuntat la tenis, lasa-ne terenul doar noua, acum e timpul nostru," au fost cuvintele spuse de Jelena Djokovic. Moment succedat de Stefan, fiul lor spunandu-i lui Nole: "Ok, tati, acum e randul tau!", a mai afirmat Jelena Djokovic.

"Apoi Novak a luat cateva mingi, a inceput sa serveasca si ii placea cum se simte. Am jucat unul impotriva altuia, a venit in fiecare zi pe teren, iar in ultima zi si-a luat incaltamintea si intregul echipament si mi-a spus: 'Stii ceva, o sa-l sun pe Marian (n.r. Marian Vajda, antrenorul sau) si o sa-i cer sa revina in echipa," declara atunci Novak Djokovic, conform spuselor Jelenei.

Poreclit "Pasarea Phoenix" de catre sotia sa, Novak Djokovic a avut in cele din urma o revenire demna de lumea cinematografica. A sfarsit anul 2018 cu doua titluri de Grand Slam in palmares, adjudecate consecutiv la Wimbledon si US Open; in 2019 s-a impus la Melbourne si Wimbledon - la Londra dupa doua mingi de meci salvate in fata celui mai titrat tenismen pe iarba din istorie, Roger Federer.

Anul 2020 a fost inceput excelent de Nole, care si-a confirmat suprematia all-time in Australia dupa o finala pasionanta de cinci seturi castigata in dauna jucatorului cu cea mai importanta crestere de forma din circuitul ATP in ultimul an, austriacul Dominic Thiem.