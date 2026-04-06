Las Vegas și Seattle pot plăti fiecare între 7 și 10 miliarde de dolari

Consiliul director al NBA a decis deschiderea procesului pentru mărirea numărului de echipe, la ședința din 25 martie 2026. Noile francize vor juca în Las Vegas și Seattle, dacă vor primi acceptul, la votul final de la finalul acestui an. Conform informațiilor furnizate de ESPN, cele două francize ar putea plăti fiecare o despăgubire de 7-10 miliarde de dolari celorlalte 30 de echipe de ligă.

Las Vegas găzduiește NBA Summer League și a fost gazda NBA Cup (2023, 2024, 2025), iar în trecut a fost în negocieri pentru mutarea francizei Vancouver Grizzlies, care a ajuns până la urmă în Memphis (Tennessee). Orașul din Nevada a fost activ în sportul american, în ultimii ani, reușind relocarea lui Oakland Raiders (2020 / devenit Las Vegas Raiders / NFL), San Antonio Aces (2018 / devenit Las Vegas Aces / WNBA) și Oakland Athletics (2025 / redenumit Athletics / MLB).

"Sin City" se pregătește să construiască o nouă arena, care va costa 4.3 miliarde de dolari, în apropiere de City Hall și World Market Center. Propunerea luată în considerare este cea înaintată de Fenway Sports Group, proprietara lui Liverpool FC și Boston Red Sox. Numele luate în considerare pentru noua franciză sunt Mirage, Jokers, Outlaws, Scorpions și Venom.

Seattle era cea mai populată zonă metropolitană din SUA care nu avea echipă în NBA. Orașul a găzduit pe Seattle SuperSonics (între 1967 și 2008 / campioana NBA în 1967 și câștigătoare de conferință în 1978, 1979, 1996), club care s-a mutat și a devenit Oklahoma City Thunder (campioana NBA în 1979 și 2005). Seattle ale echipe în NFL (Seattle Seahawks), MLB (Seattle Mariners), MLS (Seattle Sounders FC), WNBA (Seattle Storm), NWSL (Seattle Reign FC) și PWHL (Seattle Torrent).

Propunerea luată în considerare este cea înaintată de grupul Seattle Hockey Partners (condus de Samantha Holloway, proprietara lui Seattle Kraken). Numele acestui club va fi Seattle SuperSonics, o revitalizarea a vechii denumiri a francizei din statul Washington.

Doar Boston Celtics și NY Knicks păstrează numele și locația inițială

National Basketball Association (NBA) a fost fondată în 1946, cu 11 echipe. Membrele fondatoare sunt Atlanta Hawks (Atlanta, Georgia / ex-Buffalo Bisons, Tri-Cities Blackhawks, Milwaukee Hawks și St. Louis Hawks), Boston Celtics (Boston, Massachusetts), Detroit Pistons (Detroit, Michigan / ex- Fort Wayne Zollner Pistons și Fort Wayne Pistons), Golden State Warriors (San Francisco, California / ex-Philadelphia Warriors și San Francisco Warriors), New York Knicks (New York City), Philadelphia 76ers (Philadelphia, Pennsylvania / ex-Syracuse Nationals), dar și echipele desființate Anderson Packers (Anderson, Indiana), Baltimore Bullets (Baltimore, Maryland), Chicago Stags (Chicago, Illinois), Cleveland Rebels (Cleveland, Ohio) și Denver Nuggets (Denver, Colorado / club desființat în 1952, care nu are legătură cu actuala franciză).

De-a lungul existenței, liga nord-americană a beneficiat de măriri repetate ale numărului de echipe, ultimele fiind în 1988 (Charlotte Hornets și Miami Heat), 1989 (Minnesota Timberwolves și Orlando Magic), 1995 (Toronto Raptors și Vancouver Grizzlies, ultima mutată în Memphis, în 2001) și 2003 (New Orleans Pelicans, sub denumirea New Orleans Hornets).