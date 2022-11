Liverpool și-a găsit cumpărător? Cine este dispus să plătească suma cerută de actualii proprietari, Fenway Sports Group

FSG a cumpărat clubul Liverpool în 2010 pentru aproximativ 300 milioane de euro, iar acum firma își dorește s-o vândă pentru o sumă echivalentă cu cea oferită de Todd Boehly pentru Chelsea, 4.25 milioane de euro.

Potrivit publicației Mirror.co.uk, clubul din Merseyside ar putea fi achiziționat de investitorii arabi din Dubai International Capital (DIC), care ar oferi 5 miliarde de dolari (5 miliarde de euro).

Aceeași sursă a precizat că DIC a mai încercat în 2007 să pună mâinile pe Liverpool, însă fără succes: „Am fi fost primii care are fi cumpărat ceva în această regiune. Când Liverpool a câștigat Champions League în 2005, ne-am interesat mult și am fost aproape să semnăm contractul în ianuarie 2007”, a spus Sameer Al Ansari, fondatorul DIC.

Conducerea lui Liverpool a pus echipa la vânzare

Publicația britanică Daily Mail a anunțat faptul că Fenway Sports Group (FSG), firma care patronează Liverpool, a pus echipa din Merseyside la vânzare!

Proprietarii americani au cumpărat echipa în octombrie 2010 pentru 300 milioane de lire sterline (343 milioane de euro), de la George Gillet și Tom Hicks.

„FSG primește interese din partea multor acționari, iar FSG a mai spus înainte că, sub termenii și condițiile corecte, putem lua în considerare vânzarea clubului dacă au interese bune asupra clubului”, au spus americanii pentru The Athletic, citat de Daily Mail.

În luna mai a anului 2022, site-ul de specialitate Forbes a evaluat Liverpool la 4.45 miliarde de dolari (4.45 miliarde de euro), mai ales că trupa din Merseyside a semnat cu Nike în 2020, aducându-le în conturi peste 39.5 milioane de dolari (39.5 milioane de euro), conform aceleiași surse.

Liverpool, în acest sezon

După 13 etape, „cormoranii” se află pe a opta poziție cu 19 puncte din 39 posibile. Liverpool a înregistrat cinci victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri, până acum.

În Champions League, formația dirijată de Jurgen Klopp s-a calificat în optimi, unde o va întâlni pe Real Madrid. Gruparea blanco i-a învins pe „cormorani” în finala de anul trecut, scor 1-0 (Vinicius 59').