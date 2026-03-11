VIDEO Fabulos! A înscris 83 de puncte într-un meci din NBA și a depășit performanța lui Kobe Bryant

Fabulos! A înscris 83 de puncte într-un meci din NBA și a depășit performanța lui Kobe Bryant Baschet
Prestație de poveste a lui Bam Adebayo de la Miami Heat.

Baschetbalistul Bam Adebayo a înscris 83 de puncte pentru Miami Heat, marţi, în meciul câştigat cu 150-129 în faţa lui Washington Wizards, stabilind a doua cea mai bună performanţă individuală din istoria ligii profesioniste nord-americane (NBA), informează AFP.

Performanţa pivotului din Florida a depăşit cele 81 de puncte înscrise de Kobe Bryant pentru Los Angeles Lakers într-un meci împotriva lui Toronto Raptors în 2006.

Recordul all-time al lui Wilt Chamberlain, de neatins: fix 100 de puncte

Recordul all-time este deţinut în continuare de Wilt Chamberlain, care a marcat 100 de puncte pentru Philadelphia Warriors într-un meci cu New York Knicks în 1962.

Adebayo a avut o prestaţie de excepţie încă de la începutul meciului, cu un prim sfert electrizant în care a înscris 31 de puncte .

La pauză, el avea deja 43 de puncte. Jucătorul lui Miami Heat a continuat, adăugând 19 puncte în sfertul trei, cu un total de 62 puncte.

Adebayo a doborât în cele din urmă recordul stabilit de Kobe Bryant în urmă cu 20 de ani, cu 21 de puncte reuşite în cel de-al patrulea sfert.

Cine este Edrice Femi "Bam" Adebayo

Edrice Femi "Bam" Adebayo, în vârstă de 28 de ani, este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai polivalenţi jucători din NBA. 

Născut în Newark, New Jersey, el a jucat un sezon în NCAA (campionatul universitar) pentru Kentucky Wildcats, înainte de a fi recrutat de Miami Heat în 2017, unde a rămas de atunci.

"Este Wilt, eu, apoi Kobe (...), pare o nebunie", a declarat jucătorul, adăugând că s-a gândit la cum ar fi reacţionat la prestaţia sa legenda lui Lakers, care a decedat într-un accident de elicopter la Los Angeles în 2020.

Alte rezultate consemnate marţi în NBA

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies 139-129

Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 124-112

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 100-138

San Antonio Spurs - Boston Celtics 125-116

Houston Rockets - Toronto Raptors 113-99

Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 114-129

Golden State Warriors - Chicago Bulls 130-124

Sacramento Kings - Indiana Pacers 114-109

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 101-103

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 120-106

Agerpres

