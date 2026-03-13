Marcator de peste 20 de puncte în 127 de meciuri consecutive

Shai Gilgeous-Alexander, baschetbalistul echipei Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a bătut recordul vechi de 63 de ani al lui Wilt Chamberlain. Canadianul a avut 127 de meciuri consecutive în care a marcat cel puțin 20 de puncte, devansând precedentul record al fostului jucător de la Philadelphia 76ers și Los Angeles Lakers, care fusese reușit în perioada octombrie 1961 - ianuarie 1963.

Chamberlain, care a decedat în octombrie 1999, la vârsta de 63 de ani, este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria NBA, având în palmares două titluri de campion (1967, 1972), NBA Most Valuable Player (1960, 1966, 1967, 1968), NBA Finals MVP (1972), NBA All-Star Game MVP (1960), NBA scoring champion (7), NBA assist leader (1) și prezența în NBA All-Star (13) și All-NBA First Team (7).

Gilgeous-Alexander este campionul NBA cu Oklahoma

Shai Gilgeous-Alexander (27 de ani / 198 cm) este născut la Toronto, fiind fiul fostei atlete Charmaine Gilgeous (Antigua și Barbuda), în timp ce tatăl său, Vaughn Alexander, a practicat baschetul până la nivel de colegiu.

Shai a jucat la nivel de liceu pentru St. Thomas More (Hamilton, Ontario, Canada), Sir Allan MacNab (Hamilton, Ontario, Canada) și Hamilton Heights Christian Academy (Chattanooga, Tennessee, SUA) și a petrecut doar un sezon în NCAA Championships la Kentucky Wildcats (University of Kentucky), înainte să fie ales de pe poziția a 11 - runda 1 în NBA Draft-ul din 2018.

În NBA a jucat pentru Los Angeles Clippers (2018-2019) și Oklahoma City Thunder (2019-prezent). În palmares are titlul de campion în NBA (2025), NBA Finals MVP (2025), NBA Most Valuable Player (2025), NBA scoring champion (2025), Sports Illustrated Sportsperson of the Year (2025), Northern Star Award (2), Lionel Conacher Award (2) și includerea în FIBA Basketball World Cup All-Tournament Team (2023), All-NBA First Team (3) și NBA All-Star (4). Vărul său, Nickeil Alexander-Walker (27 de ani) este legitimat la Atlanta Hawks și a mai jucat la New Orleans Pelicans, Utah Jazz și Minnesota Timberwolves.

Foto - Getty Images