CS Dinamo Bucureşti a reuşit a zecea sa victorie consecutivă în Liga Naţională de baschet masculin, 97-88 cu CSM BBA Petrolul Ploieşti, miercuri, în Sala Dinamo, în etapa a 25-a.
Dinamo - Petrolul Ploiești 97-88
Radu Vîrnă, cu 17 puncte, şi Ousmane Drame, 14 p, 10 recuperări, au fost cei mai buni de la Dinamo.
”BASCHET. Și a venit și a zecea victorie consecutivă
🏆LNBM, etapa 25
💥DINAMO – Petrolul Ploiești 97-88 (23-23, 31-21, 27-18, 16-26)
Am apăsat pe accelerație atunci când a trebuit pentru o victorie poate mai clară decât o arată scorul final.
Vîrnă 17p, Drame 14p (10 recuperări), Grasu 14p, Stark 13p, M. Lewis 13p, D. Marks 12p, Kuti 7p, Lazăr 4p, Bobrosv 2p, Ciurea 1p au punctat pentru trupa lui Urbonas.
🔜Pentru Dinamo urmează o deplasare la Galați care se poate lăsa cu a 11-a victorie consecutivă.
👏Bravo, băieți!”, a postat la final CS Dinamo București.
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus la Timişoara, în faţa echipei locale CS SCM Politehnica Timişoara, cu 88-70, vicecampioana fiind condusă de Emmanuel Nzekwesi, 19 p, 3 rec, şi de Bandja Sy, 17 p.
CS Rapid Bucureşti a trecut de CSO Voluntari cu 79-76, în Giuleşti, Nikola Jevtovic fiind cel mai bun om al gazdelor, cu 21 p, 3 rec.
Alte rezultate
CSA Steaua Sharks Bucureşti - CSM Galaţi 80-71
CSU Sibiu - CSM Târgu Jiu 84-87
SCM ''U'' Craiova - CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 97-83
FC Argeş Piteşti - CSM Corona Braşov 88-76
Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin
1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 43 puncte (23 jocuri)
2. CS Dinamo Bucureşti 41 (24)
3. CSO Voluntari 40 (23)
4. FC Argeş Piteşti 38 (23)
5. SCM ''U'' Craiova 37 (23)
6. CS SCM Politehnica Timişoara 36 (23)
7. CS Rapid 36 (23)
8. CSU Sibiu 36 (24)
9. CS Vâlcea 36 (23)
...
Info: Agerpres, CS Dinamo București
