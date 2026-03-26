Dinamo, de neoprit! A zecea victorie consecutivă în campionat
Sezon foarte bun pentru echipa din Ștefan cel Mare.

CS Dinamo Bucureşti a reuşit a zecea sa victorie consecutivă în Liga Naţională de baschet masculin, 97-88 cu CSM BBA Petrolul Ploieşti, miercuri, în Sala Dinamo, în etapa a 25-a.

Dinamo - Petrolul Ploiești 97-88

Radu Vîrnă, cu 17 puncte, şi Ousmane Drame, 14 p, 10 recuperări, au fost cei mai buni de la Dinamo.

”BASCHET. Și a venit și a zecea victorie consecutivă

🏆LNBM, etapa 25

💥DINAMO – Petrolul Ploiești 97-88 (23-23, 31-21, 27-18, 16-26)

Am apăsat pe accelerație atunci când a trebuit pentru o victorie poate mai clară decât o arată scorul final.

Vîrnă 17p, Drame 14p (10 recuperări), Grasu 14p, Stark 13p, M. Lewis 13p, D. Marks 12p, Kuti 7p, Lazăr 4p, Bobrosv 2p, Ciurea 1p au punctat pentru trupa lui Urbonas.

🔜Pentru Dinamo urmează o deplasare la Galați care se poate lăsa cu a 11-a victorie consecutivă.

👏Bravo, băieți!”, a postat la final CS Dinamo București.

CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus la Timişoara, în faţa echipei locale CS SCM Politehnica Timişoara, cu 88-70, vicecampioana fiind condusă de Emmanuel Nzekwesi, 19 p, 3 rec, şi de Bandja Sy, 17 p.

CS Rapid Bucureşti a trecut de CSO Voluntari cu 79-76, în Giuleşti, Nikola Jevtovic fiind cel mai bun om al gazdelor, cu 21 p, 3 rec.

Alte rezultate

CSA Steaua Sharks Bucureşti - CSM Galaţi 80-71

CSU Sibiu - CSM Târgu Jiu 84-87

SCM ''U'' Craiova - CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 97-83

FC Argeş Piteşti - CSM Corona Braşov 88-76

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 43 puncte (23 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 41 (24)

3. CSO Voluntari 40 (23)

4. FC Argeş Piteşti 38 (23)

5. SCM ''U'' Craiova 37 (23)

6. CS SCM Politehnica Timişoara 36 (23)

7. CS Rapid 36 (23)

8. CSU Sibiu 36 (24)

9. CS Vâlcea 36 (23)

...

Info, foto: Agerpres, CS Dinamo București

Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00 | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului

Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00 | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului



”Coșmarul” României la baraj a vorbit despre Cristi Chivu: ”Filosofii diferite!”
”Coșmarul” României la baraj a vorbit despre Cristi Chivu: ”Filosofii diferite!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Eternul derby Dinamo - Steaua, decis ”în ultima secundă”! Sau nu?
Eternul derby Dinamo - Steaua, decis ”în ultima secundă”! Sau nu?
Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României! Urmează ”șocul” cu U-BT Cluj, care s-a distrat cu Steaua
Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României! Urmează ”șocul” cu U-BT Cluj, care s-a distrat cu Steaua
Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

