CS Dinamo Bucureşti a reuşit a zecea sa victorie consecutivă în Liga Naţională de baschet masculin, 97-88 cu CSM BBA Petrolul Ploieşti, miercuri, în Sala Dinamo, în etapa a 25-a.

Radu Vîrnă, cu 17 puncte, şi Ousmane Drame, 14 p, 10 recuperări, au fost cei mai buni de la Dinamo.

”BASCHET. Și a venit și a zecea victorie consecutivă

🏆LNBM, etapa 25

💥DINAMO – Petrolul Ploiești 97-88 (23-23, 31-21, 27-18, 16-26)

Am apăsat pe accelerație atunci când a trebuit pentru o victorie poate mai clară decât o arată scorul final.

Vîrnă 17p, Drame 14p (10 recuperări), Grasu 14p, Stark 13p, M. Lewis 13p, D. Marks 12p, Kuti 7p, Lazăr 4p, Bobrosv 2p, Ciurea 1p au punctat pentru trupa lui Urbonas.

🔜Pentru Dinamo urmează o deplasare la Galați care se poate lăsa cu a 11-a victorie consecutivă.

👏Bravo, băieți!”, a postat la final CS Dinamo București.