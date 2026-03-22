VIDEO Eternul derby Dinamo - Steaua, decis ”în ultima secundă”! Sau nu?

Eternul derby Dinamo - Steaua, decis "în ultima secundă"! Sau nu?
Spectacol în sala din Ștefan cel Mare.

CS Dinamo Bucureşti a învins-o dramatic pe CSA Steaua Sharks Bucureşti, cu scorul de 81-80 (11-22, 22-19, 27-27, 21-12), în Sala Dinamo, într-o partidă din etapa a 24-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Dinamo - Steaua 81-80, cu Jonathan Stark eroul gazdelor

Jonathan Stark a marcat coșul victoriei, a noua consecutivă pentru Dinamo, ”când mai erau trei secunde de joc”, informează Agerpres, în timp ce Steaua București a pus parcă și mai rău sare pe rană: ”Am condus ultima dată cu 80-79, dar am primit coș în ultima secundă!”.

Radu Marian Vîrnă, cu 23 de puncte, 5 pase decisive, Jonathan Christopher Stark, 21 p, 4 recuperări, 8 pd, Viaceslav Bobrov, 15 p, 9 rec, şi Derrick Michael Marks, 15 p, 4 rec, s-au remarcat de la Dinamo.

Cei mai buni stelişti au fost Juwan Devante Gray, 26 p, 3 rec, Kenny Martel Mathews Dye, 15 p, 4 rec, 6 pd, şi Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, 15 p, 12 rec.

Dinamo a ajuns la 9 victorii consecutive

”BASCHET. Cea mai bună linie din ultimii ani

Victoria cu Steaua (81-80) ne-a dus pe locul 2 în clasamentul LNBM, cu 39 de puncte (16W - 7L). Suntem la 9 victorii consecutive și ne pregătim de a 10-a, pentru că miercuri, în Sala Dinamo, vine Petrolul Ploiești.

Avem cea mai bună linie din ultimii ani, iar cel mai important, suporterii sunt lângă noi! Le mulțumim că au fost aseară în Sala Dinamo și au contribuit din plin la remontada din final.

Radu Vîrnă 23p, Jonathan Stark 21p și Derrick Marks 15p au fost principalii noștri marcatori în acest meci”, a postat la final CS Dinamo București.

Steaua plânge după ce în derby ”a condus 99 la sută din timpul de joc”

”🏀 BASCHET

❤💙 Steaua pierde dramatic în deplasare cu marea rivală Dinamo, o partidă în care a condus 99 la sută din timpul de joc. Dinamo a fost în avantaj doar în două rânduri, cu 51 de secunde înainte de final, la 79-78, și la final, 81-80!

Băieții lui Andrei Mandache au fost și la 16 puncte în față, dar pe final nu au știut să gestioneze avantajul. Am condus ultima dată cu 80-79, dar am primit coș în ultima secundă!

❤💙 Principalul marcator al Stelei a fost Juwan Gray cu 26 de puncte. Evoluție foarte bună și pentru Demilade Adelekun care a reușit un double-double: 15 puncte – 12 recuperări. Celelalte puncte au venit de la Kenny Dye 15, Brandon Mckissic 13, Albert Stan 9 și Alin Andrieș 2”, a postat la final și Steaua București.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

Clasamente oferite de Sofascore

