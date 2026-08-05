Dinamo a anunțat prelungirea contractului cu antrenorul principal Zydrunas Urbonas , tehnicianul lituanian cu care echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare a reușit un sezon 2025-2026 excelent, în care a ajuns până în semifinalele campionatului și a bifat o serie impresionantă de victorii consecutive.

Tehnicianul lituanian ce a obținut rezultate foarte bune în sezonul anterior confirmă așadar viziunea clubului, de a consolida un moment de creștere clară a baschetului dinamovist, prin continuitate și profesionalism” , a postat astăzi pagina oficială CS Dinamo Baschet.

Zilele trecute, Dinamo anunțase și ultimul transfer la echipă: puștiul Vlad Borcan, om de bază al naționalei de juniori:

”Vlad Alexandru Borcan a semnat cu Dinamo. ⬜️🟥 Tricolorul în vârstă de doar 16 ani și 1.90m înălțime sosește de la CSM Ploiești și extinde nucleul de tineri români de perspectivă sosiți în Șos. Ștefan cel Mare.

Printre experiențele notabile ale lui Vlad se numără și participări în ani consecutivi la FIBA U16 EuroBasket, obținând medii de 8 puncte, 2.8 recuperări și 1.4 pase decisive în 7 meciuri pentru 🇷🇴 în stagiunea 2025.

Bun venit Vlad!”.

Ce mutări a mai făcut Dinamo în această vară

În ultimul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a ajuns până în semifinalele play-off-ului și a încheiat pe locul 4.

Pentru viitorul sezon, gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat prelungirea contractelor cu mai mulți jucători de bază: internaționalii români Ștefan Grasu, Nandor Kuti și Radu Vîrnă, Robin Mandisodza și americanii Derrick Marks (”unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”) și Jonathan Stark.

În plus, a anunțat și transferul tânărului de 17 ani David Iordăchescu, adus din Serbia.

Dinamo și-a aflat adversara din turul preliminar al FIBA Europe Cup

Dinamo Bucureşti se va duela cu formaţia bosniacă KB Peja, în turul preliminar al FIBA Europe Cup.

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în Grupa B a competiției, în care au fost repartizate Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.

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